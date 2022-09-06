Алексей Логвиненко: «Важно, чтобы в этом году аварий было меньше, чем в прошлом»

В этом году готовиться к отопительному сезону начали практически на месяц раньше. Все лето коммунальщики занимались перекладкой тепловых сетей, подготовкой котельных и оборудования, а также другими работами по предотвращению аварийных ситуаций в зимний период. Только АО «Теплокоммунэнерго» планирует полностью обновить 5 километров теплотрасс и тепловых вводов. Ростовские тепловые сети заменят 6 участков магистральных трубопроводов общей протяженностью 3,1 километров.
В результате в этом году уже на 6 сентября все городские объекты здравоохранения и образования готовы к запуску отопления на 100%. На заключительной стадии находится подготовка к отопительному сезону жилых домов. К середине сентября планируется завершить подготовку жилищного фонда. На данный момент к зиме уже готовы 93% многоквартирных домов с центральным отоплением. Там проведены соответствующие подготовительные работы и получена разрешительная документация.
Сегодня в городе стартовал 4 этап проверки систем теплоснабжения, который продлится до пятницы. Это финальные испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность. Стоит задача – протестировать качество выполненных ранее ремонтов, что дополнительно снизит риски возникновения внештатных ситуаций в отопительный период.
Также практически на финальной стадии подготовки к отопительному сезону находятся ресурсоснабжающие организации. По словам коммунальщиков сейчас они работают в одной связке с управляющими компаниями и департаментом по своевременной замене приборов учёта.
На развитие коммунального сектора Ростова-на-Дону в 2022 году уже выделено 1,3 млрд рублей. В предстоящие два года РТС нарастит темпы модернизации инфраструктуры. Фонд национального благосостояния одобрил выделение компании льготного займа на 3,1 млрд рублей. Подписано соответствующее соглашение между регионом и федеральным центром. Финансирование ожидается уже во второй половине сентября. Эти деньги город ждал давно. На них по согласованию с Администрацией города теплоснабжающая организация намерена модернизировать в 2023-2024 годах 25 участков тепловых сетей общей протяженностью более 8 километров.
- Все это поможет существенно сократить риск возникновения аварийных ситуаций. Бесперебойная подача тепла и водоснабжения - ключевая задача для всех, - отметил Алексей Логвиненко.
Ростовчане оценили качество работы коммунального сектора и сегодня задолженность по оплате коммунальных услуг в городе сократилась практически на четверть по сравнению с прошлым годом.
Еще один важный вопрос - подготовка к уборке дорог и улиц в зимний период 2022-2023г. В настоящее время подрядная организация готовит технику. Парк насчитывает 218 машин. Выделяются средства на покупку дополнительного оборудования и реагентов (бионорд, пескопасту). На зимнее содержание объектов улично-дорожной сети на будущий год из бюджета будет выделено на 25% больше средства - 857 млн руб. В этом направили 561,7 млн рублей.
До 1 ноября Департамент ЖКХ и энергетики проведет ежегодную «Линейку готовности». В рамках подготовительных работ будет проверена готовность спецтехники, мест складирования и хранения реагентов. К этому времени администрации районов города подготовят и согласуют площадки по размещению снега с комитетом по охране окружающей среды.