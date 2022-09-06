Алексей Логвиненко: «Важно, чтобы в этом году аварий было меньше, чем в прошлом»

На развитие коммунального сектора Ростова-на-Дону в 2022 году уже выделено 1,3 млрд рублей. В предстоящие два года РТС нарастит темпы модернизации инфраструктуры. Фонд национального благосостояния одобрил выделение компании льготного займа на 3,1 млрд рублей. Подписано соответствующее соглашение между регионом и федеральным центром. Финансирование ожидается уже во второй половине сентября. Эти деньги город ждал давно. На них по согласованию с Администрацией города теплоснабжающая организация намерена модернизировать в 2023-2024 годах 25 участков тепловых сетей общей протяженностью более 8 километров.