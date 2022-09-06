«Атомайз»: На ВЭФ проведен мастер-класс по торговле цифровыми финансами

Компания «Атомайз» представляет собой первую российскую платформу, получившую от Банка РФ одобрение на выпуск цифровых активов. Данная платформа включена в специальный реестр операторов. Ее разработка стала возможной после принятия закона о цифровых финансовых активах. Над ее созданием работала группа «Интеррос». В 2019 году была разработана экосистема «Атомайз» при поддержке инвесторов — Global Palladium Fund и компании «Интеррос» Владимира Потанина. Компания выпустила на своей площадке первый в РФ ЦФА на палладий и другие продукты.