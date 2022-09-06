«Атомайз»: На ВЭФ проведен мастер-класс по торговле цифровыми финансами

С помощью современных технологий «Атомайза» юридические лица и граждане России вне зависимости от своих доходов имеют возможность вложить любую сумму в различные базовые активы, к примеру, в драгоценные металлы. Платформа «Атомайз» построена на технологии блокчейн. Она гарантирует прозрачность, в связи с чем граждане могут держать под контролем сделки без посредников. Об этом пишет kp.ru.
По словам Фроловичевой, в скором будущем цифровые финансовые активы будут распространяться на цифровую ипотеку, искусство и девелопмент.
На мероприятии участники задавали вопросы об интеграции технологии блокчейн в строительные проекты.
Компания «Атомайз» представляет собой первую российскую платформу, получившую от Банка РФ одобрение на выпуск цифровых активов. Данная платформа включена в специальный реестр операторов. Ее разработка стала возможной после принятия закона о цифровых финансовых активах. Над ее созданием работала группа «Интеррос». В 2019 году была разработана экосистема «Атомайз» при поддержке инвесторов — Global Palladium Fund и компании «Интеррос» Владимира Потанина. Компания выпустила на своей площадке первый в РФ ЦФА на палладий и другие продукты.