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День добрых дел прошел 6 сентября в Ростовской области

6 сентября 15:16
Фото: Правительство Ростовской области
Ставший уже традиционным этот праздник, взял свое начало от социального проекта 2017 года под названием «Марафон добрых дел». На протяжении пяти лет люди которым не безразлична судьба одиноких и пожилых дончан активно поддерживали и развивали это движение, находя новых последователей.

За прошедшие годы в рамках марафона в сердцах жителей области нашли поддержку такие проекты как служба «социального такси», центр «серебряного волонтерства» и проект «Полки добра». На сегодня в «копилке добрых дел» насчитывается около 100 тысяч примеров помощи и заботы о тех, кто в ней нуждается. И благодаря таким дням, эта цифра продолжает расти.

Как пояснил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков, «День добрых дел» проводится в регионе для того, чтобы еще раз напомнить о проявлении человечности и сострадания к людям, нуждающимся в заботе и поддержке.

— Это уникальный праздник, который объединяет людей разных возрастов, профессий, национальностей и мировоззрений. Причем объединяет состраданием и добротой, — отметил заместитель главы региона.

Андрей Пучков также рассказал, что сегодня во всех городах и районах области открыты клубы «Папа особого ребенка», которые посещает более 600 семей, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Правительство Ростовской области

— Деятельность подобных клубов в родительском сообществе стала настолько востребованной, что сейчас это не просто 55 муниципальных клубов, объединенных в сеть, а по-настоящему одна большая, дружная семья. Мы видим, что в семьях с особенными детьми папы активно включаются в жизнь своих детей и взаимодействуют с органами власти, общественными организациями наравне с мамами, — подчеркнул Андрей Пучков.

Кстати, первый клуб открыли два года назад в Азове, а идею создания клубов «Папа особого ребенка» в каждом муниципальном образовании области лично поддержал губернатор Василий Голубев.

Говорят, что добрые дела не умирают. Наверное поэтому работу активистов «Дня добрых дел» заметили и в донском правительстве, вручив им областные награды и поощрения за активную общественную и благотворительную деятельность.

#Новости#Общество
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