День добрых дел прошел 6 сентября в Ростовской области

За прошедшие годы в рамках марафона в сердцах жителей области нашли поддержку такие проекты как служба «социального такси», центр «серебряного волонтерства» и проект «Полки добра». На сегодня в «копилке добрых дел» насчитывается около 100 тысяч примеров помощи и заботы о тех, кто в ней нуждается. И благодаря таким дням, эта цифра продолжает расти.
Как пояснил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков, «День добрых дел» проводится в регионе для того, чтобы еще раз напомнить о проявлении человечности и сострадания к людям, нуждающимся в заботе и поддержке.
— Это уникальный праздник, который объединяет людей разных возрастов, профессий, национальностей и мировоззрений. Причем объединяет состраданием и добротой, — отметил заместитель главы региона.
Андрей Пучков также рассказал, что сегодня во всех городах и районах области открыты клубы «Папа особого ребенка», которые посещает более 600 семей, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.
— Деятельность подобных клубов в родительском сообществе стала настолько востребованной, что сейчас это не просто 55 муниципальных клубов, объединенных в сеть, а по-настоящему одна большая, дружная семья. Мы видим, что в семьях с особенными детьми папы активно включаются в жизнь своих детей и взаимодействуют с органами власти, общественными организациями наравне с мамами, — подчеркнул Андрей Пучков.
Кстати, первый клуб открыли два года назад в Азове, а идею создания клубов «Папа особого ребенка» в каждом муниципальном образовании области лично поддержал губернатор Василий Голубев.
Говорят, что добрые дела не умирают. Наверное поэтому работу активистов «Дня добрых дел» заметили и в донском правительстве, вручив им областные награды и поощрения за активную общественную и благотворительную деятельность.