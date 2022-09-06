День добрых дел прошел 6 сентября в Ростовской области

За прошедшие годы в рамках марафона в сердцах жителей области нашли поддержку такие проекты как служба «социального такси», центр «серебряного волонтерства» и проект «Полки добра». На сегодня в «копилке добрых дел» насчитывается около 100 тысяч примеров помощи и заботы о тех, кто в ней нуждается. И благодаря таким дням, эта цифра продолжает расти.