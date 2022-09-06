Эксперт спрогнозировал рост товарооборота РФ и Турции до $80 млрд

Как сказал Егармин, в январе–июне текущего года товарооборот между странами составил около 50 миллиардов долларов, а это значит, что к концу года этот показатель может вырасти до 80-100 миллиардов, то есть практически до уровня 2018 года, передает iz.ru.
Месяцем ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что по итогам 2021 года товарооборот вырос на 57%.
По данным турецкого Института статистики, в августе турецкий экспорт в Россию вырос на 75% в годовом исчислении — с 417 до 730 миллионов долларов.