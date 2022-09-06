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Эксперт спрогнозировал рост товарооборота РФ и Турции до $80 млрд

6 сентября 10:55
Фото: pixnio.com
Директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин заявил, что товарооборот между Россией и Турцией к концу 2022 года может достичь 80 миллиардов долларов.

Как сказал Егармин, в январе–июне текущего года товарооборот между странами составил около 50 миллиардов долларов, а это значит, что к концу года этот показатель может вырасти до 80-100 миллиардов, то есть практически до уровня 2018 года, передает iz.ru.

Месяцем ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что по итогам 2021 года товарооборот вырос на 57%.

По данным турецкого Института статистики, в августе турецкий экспорт в Россию вырос на 75% в годовом исчислении — с 417 до 730 миллионов долларов.

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