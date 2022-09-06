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Фейерверк и гала-концерт: в Ростове раскрыли программу мероприятий на День города

6 сентября 09:23
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону раскрыли программу праздничных мероприятий в честь 273-летия образования города.

Празднование Дня города начнется с 15 сентября фестивалем городских команд КВН. С 16 по 18 сентября пройдут фестивали джаза, купечества, современных молодежных субкультур, Кубок города по футболу и открытый чемпионат по легкой атлетике.

Основные мероприятия пройдут 17 сентября. В субботу с 10.00 мск начнутся молодежные и спортивные праздники в парке Левобережный. С 15.00 до 17.00 на Большой Садовой пройдет комплекс праздничных мероприятий «Ростов-город, Ростов-Дон»,

В 18.00 мск по Большой Садовой пройдут творческие коллективы города, а после для горожан выступят детские творческие объединения.

Завершится день гала-концертом с участием Олега Газманова в 19.00 мск на Театральной площади и праздничным фейерверком в 22.00 мск там же.

В воскресенье 18 сентября на Малиновского, 25 с 14.00 до 23.00 мск пройдет праздник «Я люблю Ростов».

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