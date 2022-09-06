Газпромбанк станет участником инвестпроектов Бурятии

В соответствии с соглашением, Газпромбанк становится участником проектов социальной и инвестиционной направленности в Бурятии. Кроме того, совершенствуется система процедур закупок с привлечением компетенций ЭТП ГПБ, расширяется практика применения банковского сопровождения в сфере реализации госконтрактов, пишет tvcom-tv.ru.
“У нас несколько направлений сотрудничества с Газпромбанком. Одно из направлений – это банковское сопровождение контрактов, которые заключаются по ФЗ 44, это госзаказ. Зачастую подрядчикам, строительным организациям банковское сопровождение удобнее для производства работ. Ну, а нам главное, чтобы строилось быстро, качественно и по обоснованной цене”, – рассказал глава Республики Бурятия.
Кроме того, добавил Цыденов, наряду с площадкой Сбера, электронная площадка торгов Газпромбанка является одной из самых развитых. На этих площадках Республика Бурятия ведет торги. Алексей Цыденов подчеркнул: у Газпрома сохраняются возможности производить международные платежи, а потому для экспортеров и импортеров региона работа с Газпромбанком – перспективная. В данный момент, добавил он, банк прорабатывает вопрос расчетов с Монголией в валюте рубль-тугрик, что важно и для бурятских производителей.
В заключение глава Бурятии добавил: в республике хорошо работают и другие банки. Однако увеличение представительства банков, рост предложения финансовых услуг в любом случае является плюсом для бизнеса региона.
Кроме того, Газпромбанк выразил готовность оказать помощь Правительству Бурятии в выпуске облигационного займа.
“Мы рады направить наши лучшие технологические решения, опыт и экспертизу на развитие экономики и пилотирование различных инфраструктурных проектов на территории Бурятии”, – заверил исполнительный вице-президент по работе с госорганами и подведомственными организациями Банка Андрей Савченко. Он выразил уверенность в том, что работа по реализации социально важных инициатив, которую проводит Газпромбанк вместе с региональным правительством, станет надежным фундаментом для длительного стратегического партнерства на благо населения республики.