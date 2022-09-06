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Газпромбанк станет участником инвестпроектов Бурятии

6 сентября 07:24
Фото: piqsels.com
На Восточном экономическом форуме Газпромбанк и Правительство Республики Бурятия заключили соглашение, предполагающее сотрудничество. Документ подписан исполнительным вице-президентом по работе с государственными органами и подведомственными организациями Банка Андреем Савченко и Главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

В соответствии с соглашением, Газпромбанк становится участником проектов социальной и инвестиционной направленности в Бурятии. Кроме того, совершенствуется система процедур закупок с привлечением компетенций ЭТП ГПБ, расширяется практика применения банковского сопровождения в сфере реализации госконтрактов, пишет tvcom-tv.ru.

“У нас несколько направлений сотрудничества с Газпромбанком. Одно из направлений – это банковское сопровождение контрактов, которые заключаются по ФЗ 44, это госзаказ. Зачастую подрядчикам, строительным организациям банковское сопровождение удобнее для производства работ. Ну, а нам главное, чтобы строилось быстро, качественно и по обоснованной цене”, – рассказал глава Республики Бурятия.

Кроме того, добавил Цыденов, наряду с площадкой Сбера, электронная площадка торгов Газпромбанка является одной из самых развитых. На этих площадках Республика Бурятия ведет торги. Алексей Цыденов подчеркнул: у Газпрома сохраняются возможности производить международные платежи, а потому для экспортеров и импортеров региона работа с Газпромбанком – перспективная. В данный момент, добавил он, банк прорабатывает вопрос расчетов с Монголией в валюте рубль-тугрик, что важно и для бурятских производителей.

В заключение глава Бурятии добавил: в республике хорошо работают и другие банки. Однако увеличение представительства банков, рост предложения финансовых услуг в любом случае является плюсом для бизнеса региона.

Кроме того, Газпромбанк выразил готовность оказать помощь Правительству Бурятии в выпуске облигационного займа.

“Мы рады направить наши лучшие технологические решения, опыт и экспертизу на развитие экономики и пилотирование различных инфраструктурных проектов на территории Бурятии”, – заверил исполнительный вице-президент по работе с госорганами и подведомственными организациями Банка Андрей Савченко. Он выразил уверенность в том, что работа по реализации социально важных инициатив, которую проводит Газпромбанк вместе с региональным правительством, станет надежным фундаментом для длительного стратегического партнерства на благо населения республики.

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