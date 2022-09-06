Газпромбанк станет участником инвестпроектов Бурятии

Кроме того, добавил Цыденов, наряду с площадкой Сбера, электронная площадка торгов Газпромбанка является одной из самых развитых. На этих площадках Республика Бурятия ведет торги. Алексей Цыденов подчеркнул: у Газпрома сохраняются возможности производить международные платежи, а потому для экспортеров и импортеров региона работа с Газпромбанком – перспективная. В данный момент, добавил он, банк прорабатывает вопрос расчетов с Монголией в валюте рубль-тугрик, что важно и для бурятских производителей.