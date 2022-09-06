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Главный санврач Дона Ковалев назвал условия для введения антиковидных ограничений

6 сентября 15:53
Фото: Unsplash
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев предупредил сограждан о возможности возобновления ограничений из-за новых подвидов омикрона, об этом он рассказал в интервью каналу «Дон-ТР».

Глава донского Роспотребнадзора рассказал, что, согласно собранным данным, в Ростовской области преобладают подвиды штамма коронавируса омикрон BA.4 и BA.5 — их доля практически достигла 27%.

«И мы в первую очередь с этим связываем подъем заболеваемости», — добавил Евгений Ковалев, отметив, что эти подвиды имеют тенденцию к приросту заболеваемости, который надзорный орган ожидает в ближайшее время.

Главный санитарный врач напомнил, что он все еще является сторонником вакцинации, вне зависимости от того, идет речь о коронавирусе или любом другом заболевании.

«На сегодня оснований для введения ограничений нет. А как будет дальше складываться ситуация, во многом зависит от нашего поведения», — в заключение добавил Евгений Ковалев, сообщив, что Роспотребнадзор продолжит отслеживать и учитывать большой спектр критериев, которые в будущем могут стать основанием для возобновления жестких ковидных ограничений. А потому, чтобы избежать этого, глава Роспотребнадзора рекомендует носить маски в людных местах.

Ранее в Ростовской области объявили, что на выходных заболели более трех тысяч жителей.

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