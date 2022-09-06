Главный санврач Дона Ковалев назвал условия для введения антиковидных ограничений

«На сегодня оснований для введения ограничений нет. А как будет дальше складываться ситуация, во многом зависит от нашего поведения», — в заключение добавил Евгений Ковалев, сообщив, что Роспотребнадзор продолжит отслеживать и учитывать большой спектр критериев, которые в будущем могут стать основанием для возобновления жестких ковидных ограничений. А потому, чтобы избежать этого, глава Роспотребнадзора рекомендует носить маски в людных местах.