Главный санврач Дона Ковалев назвал условия для введения антиковидных ограничений

Глава донского Роспотребнадзора рассказал, что, согласно собранным данным, в Ростовской области преобладают подвиды штамма коронавируса омикрон BA.4 и BA.5 — их доля практически достигла 27%.
«И мы в первую очередь с этим связываем подъем заболеваемости», — добавил Евгений Ковалев, отметив, что эти подвиды имеют тенденцию к приросту заболеваемости, который надзорный орган ожидает в ближайшее время.
Главный санитарный врач напомнил, что он все еще является сторонником вакцинации, вне зависимости от того, идет речь о коронавирусе или любом другом заболевании.
«На сегодня оснований для введения ограничений нет. А как будет дальше складываться ситуация, во многом зависит от нашего поведения», — в заключение добавил Евгений Ковалев, сообщив, что Роспотребнадзор продолжит отслеживать и учитывать большой спектр критериев, которые в будущем могут стать основанием для возобновления жестких ковидных ограничений. А потому, чтобы избежать этого, глава Роспотребнадзора рекомендует носить маски в людных местах.