rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как в Ростовской области нашли тело 18-летней Татьяны Штанько и кто за это ответит

6 сентября 05:29
Фото: pxhere
В Ростовской области обнаружили тело 18-летней Татьяны Штанько, которая еще в июне ушла из дома и пропала. Куда она направлялась и что с ней могло произойти, в материале RostovGazeta.

День пропажи

В первый день лета Татьяна Штанько, проживавшая в хуторе Гуляй-Борисовка, решила съездить к своему парню. Он в тот день находился в станице Хомутовской.

Девушка решила отправиться на попутках, так как автобусы ходят очень редко, и во время поездки по телефону общалась с матерью. Но у своего возлюбленного она так и не появилась, а телефон оказался выключен.

Мать пропавшей обратилась в полицию из-за случившегося.

Уголовное дело и розыск

Девушку не могли разыскать в течение трех месяцев, во время этого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Найти тело удалось 2 сентября в лесу в Кагальницком районе.

По некоторым данным, тело прятали в спешке, на скорую руку. Издание Rostov.Kp пишет, что девушку могли изнасиловать.

Теперь назначены экспертизы, которые помогут определить точную причину смерти. Церемония прощания будет зависеть от того, когда отдадут тело.

Что известно о погибшей Татьяне Штанько

В день пропажи девушка собиралась к своему молодому человеку, а потом хотела поехать к подруге. Конечной точкой ее маршрута должен был стать Ростов, где она планировала выйти на работу.

По данным издания, у матери погибшей остались трое детей. У нее пока нет работы, так как птицефабрика, на которой она работала, закрылась.

Местные жители пообещали ей помочь с похоронами. Пока о поимке подозреваемого информации не появлялось.

Материалы по теме
Три жителя Ростовской области получили 47 лет тюрьмы за чудовищное убийство мужчиныВ Шахтах задержали жительницу Краснодара, причастную к убийству пятилетнего сынаДонской депутат заявил, что за его убийство объявили награду 100 тысяч долларов
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28