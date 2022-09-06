Как в Ростовской области нашли тело 18-летней Татьяны Штанько и кто за это ответит

В первый день лета Татьяна Штанько, проживавшая в хуторе Гуляй-Борисовка, решила съездить к своему парню. Он в тот день находился в станице Хомутовской.
Девушка решила отправиться на попутках, так как автобусы ходят очень редко, и во время поездки по телефону общалась с матерью. Но у своего возлюбленного она так и не появилась, а телефон оказался выключен.
Мать пропавшей обратилась в полицию из-за случившегося.
Девушку не могли разыскать в течение трех месяцев, во время этого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Найти тело удалось 2 сентября в лесу в Кагальницком районе.
По некоторым данным, тело прятали в спешке, на скорую руку. Издание Rostov.Kp пишет, что девушку могли изнасиловать.
Теперь назначены экспертизы, которые помогут определить точную причину смерти. Церемония прощания будет зависеть от того, когда отдадут тело.
В день пропажи девушка собиралась к своему молодому человеку, а потом хотела поехать к подруге. Конечной точкой ее маршрута должен был стать Ростов, где она планировала выйти на работу.
По данным издания, у матери погибшей остались трое детей. У нее пока нет работы, так как птицефабрика, на которой она работала, закрылась.
Местные жители пообещали ей помочь с похоронами. Пока о поимке подозреваемого информации не появлялось.