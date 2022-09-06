КРДВ займется строительством отеля на 120 номеров в Сахалинской области

В присутствии полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева документ подписали глава Корпорации Николай Запрягаев и основатель «Грин Флоу» Александр Тертычный, пишут astv.ru.
Как отметил Юрий Трутнев, почти все регионы ДФО работают над развитием туризма. Так, на Сахалине появляются новые отели, достраиваются горнолыжные трассы комплекса «Горный воздух», идут работы по благоустройству городов. В частности, комфортабельные гостиницы появятся на Курильских островах – излюбленном месте отдыха многих россиян. Трутнев выразил готовность поддерживать подобные проекты.
Дочернее предприятие «Антерры», компания «Грин Флоу Камчатка», займется строительством гостинично-термального комплекса, в котором предусмотрено 154 номера. Аналогичный отель появится на острове Итуруп из группы Курильских островов. Он будет включать в себя 120 номеров. Площадь объекта составит более 1200 квадратных метров. Для строительства каждого комплекса потребуется примерно по два миллиарда рублей.
Один отель под брендом «Грин Флоу» уже существует. Он находится на курорте Роза Хутор. Объект запустили в 2017 году. Концепция бренда заключается в создании атмосферы спокойствия и безмятежности. Предполагается, что в таких пространствах клиенты будут чувствовать полную расслабленность, умиротворенность и гармонию с окружающим миром. Также атмосфера отелей должна способствовать эмоциональному и физическому преображению человека и восстановлению сил.
Камчатский объект планируют запустить в 2026 году, а курильский – в 2027 году. Отель на Курилах рассчитан на 11 тысяч посетителей в год.
«Туризм для Дальнего Востока является приоритетом, имея серьезный мультипликативный экономический эффект. Сегодня на Дальнем Востоке инвестируют в туризм 224 резидента ТОР и СПВ с общим инвестиционным портфелем в размере свыше 89 миллиардов рублей. Наша задача – поддержать каждого инвестора, чтобы все больше людей могли посещать этот удивительный регион», - уточнил Запрягаев.