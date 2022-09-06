КРДВ займется строительством отеля на 120 номеров в Сахалинской области

Один отель под брендом «Грин Флоу» уже существует. Он находится на курорте Роза Хутор. Объект запустили в 2017 году. Концепция бренда заключается в создании атмосферы спокойствия и безмятежности. Предполагается, что в таких пространствах клиенты будут чувствовать полную расслабленность, умиротворенность и гармонию с окружающим миром. Также атмосфера отелей должна способствовать эмоциональному и физическому преображению человека и восстановлению сил.