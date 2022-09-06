Минеева на ВЭФ обсудила проблему поиска кадров в период импортозамещения

Столичный бизнес-омбудсмен пояснила, что переговоры идут со всеми крупными игроками, которые закрывают свои производственные площадки в РФ. Отечественные чиновники составляют реестры россиян, лишившихся работы. Через сервисные центры к ним получают доступ российские организации. Отечественные предприятия сокращают расходы на рекрутинг, а гражданин имеет возможность плавно перейти от одного работодателя к другому. Без работы человек не сидит ни дня. Подобная схема уже успела доказать собственную эффективность. Правительству нужно сообщать о мерах господдержки как можно большему числу работодателей.