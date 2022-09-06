Минеева на ВЭФ обсудила проблему поиска кадров в период импортозамещения

Среди наиболее важных тем, о которых говорили во Владивостоке на VII Восточном экономическом форуме, оказалась подготовка квалифицированного персонала, способного максимально быстро приспосабливаться к новым геополитическим условиях, чтобы обеспечивать технологический прогресс России. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» успешно функционирует с прицелом на соответствующую задачу, реализуя проекты и конкурсные треки по кадровому запросу чиновников и предпринимателей. Об этом пишет newsnn.ru.
По словам уполномоченного по защите прав столичных бизнесменов, продолжается внедрение инженерных, информационных и бизнес-классов в школах Москвы. Из года в год их число увеличивается, что доказывает эффективность и востребованность проекта. Минеева рассказала о трудоустройстве граждан, потерявших работу в фирмах, уходящих из РФ. Чтобы качественно перераспределять кадры, к этой работе подключили центры «Мои документы» и «Моя карьера», Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Столичный бизнес-омбудсмен пояснила, что переговоры идут со всеми крупными игроками, которые закрывают свои производственные площадки в РФ. Отечественные чиновники составляют реестры россиян, лишившихся работы. Через сервисные центры к ним получают доступ российские организации. Отечественные предприятия сокращают расходы на рекрутинг, а гражданин имеет возможность плавно перейти от одного работодателя к другому. Без работы человек не сидит ни дня. Подобная схема уже успела доказать собственную эффективность. Правительству нужно сообщать о мерах господдержки как можно большему числу работодателей.
Гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров назвал нынешний год временем испытаний и новых возможностей для россиян. Здесь имеется в виду наращивание внутреннего производства, развитие перспективных предприятий и отечественных технологий. Надо решить поставленные вопросы в сегодняшних геополитических условиях. Это могут сделать исключительно мастера своего дела. Потребность в таких работниках увеличивается в разы. Авторы проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» ориентируют их на поиск талантливых молодых людей и уже опытных профильных экспертов.
По мнению первого заместителя главы Минпросвещения РФ Александра Бугаева, сейчас в государстве у молодежи вырос интерес к системе среднего профессионального образования. Подрастающее поколение — это те самые кадры для реального сектора экономики.