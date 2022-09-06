Минеева: ВЭФ создаст новые инструменты для развития предпринимательства

Московский бизнес-омбудсмен также обозначила готовность обсудить ключевые проблемы бизнеса на сегодня, чтобы предложить оптимальные решения. Самая большая проблема сейчас, с ее точки зрения, — это необходимость перестройки бизнеса из-за изменения или прекращения традиционных поставок материалов, сырья и комплектующих, а также сокращение возможностей экспорта. В этой связи необходимо максимально упростить порядок ввоза и таможенного оформления продукции по параллельному импорту. Вторая проблема, по словам Минеевой, — рост затрат и снижение потребления. Здесь, конечно, должна быть подключена поддержка государства. Но о ней пока не знают 42% опрошенных предпринимателей. Очевидно, что для исправления ситуации необходимо расширять инструменты информирования. Третья проблема — кадровое обеспечение отраслей и поиск форм поддержки молодежного предпринимательства в условиях санкций. Есть предложение поддержать молодежь через освобождение от фиксированных выплат на ИП или через механизм их кешбэка, рассказала Татьяна Минеева.