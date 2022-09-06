Минеева: ВЭФ создаст новые инструменты для развития предпринимательства

В своем выступлении Минеева отметила, что VII Восточный экономический форум создаст новые инструменты влияния на развитие бизнеса внутри страны и на партнерство с другими государствами. Об этом пишет 56orb.ru.
Также стало известно, что в рамках работы на площадках ВЭФ она планирует обсудить лучшие практики региональных экономик, векторы изменений кадровой политики для решения проблем импортозамещения, снижение давления на бизнес со стороны правоохранительных и контролирующих органов, а также запрос бизнеса на усиление собственной защиты в проекте поправок УПК на тему уголовного преследования в отношении предпринимателей.
Татьяна Минеева утверждает, что в подготовленном Министерством юстиции РФ проекте поправок в УПК по вопросам уголовного преследования есть немало деталей, которым нужно уточнение. Самое важное в этой ситуации — создать работающие ограничения на заключение предпринимателей под стражу. Для этой категории обвиняемых в обязательном порядке в качестве меры пресечения нужно избрать залог или запрет на определенные действия. Минеева сообщила, что собирается активно обсуждать данный вопрос на площадках ВЭФ.
Московский бизнес-омбудсмен также обозначила готовность обсудить ключевые проблемы бизнеса на сегодня, чтобы предложить оптимальные решения. Самая большая проблема сейчас, с ее точки зрения, — это необходимость перестройки бизнеса из-за изменения или прекращения традиционных поставок материалов, сырья и комплектующих, а также сокращение возможностей экспорта. В этой связи необходимо максимально упростить порядок ввоза и таможенного оформления продукции по параллельному импорту. Вторая проблема, по словам Минеевой, — рост затрат и снижение потребления. Здесь, конечно, должна быть подключена поддержка государства. Но о ней пока не знают 42% опрошенных предпринимателей. Очевидно, что для исправления ситуации необходимо расширять инструменты информирования. Третья проблема — кадровое обеспечение отраслей и поиск форм поддержки молодежного предпринимательства в условиях санкций. Есть предложение поддержать молодежь через освобождение от фиксированных выплат на ИП или через механизм их кешбэка, рассказала Татьяна Минеева.
Рассказывая об ожиданиях от работы на ВЭФ, Татьяна Минеева выразила уверенность, что в целом итогом командной работы на площадках станут конкретные решения по совершенствованию законодательства, нацеленные на развитие бизнеса и инвестиционной привлекательности. Она также сообщила, что ожидает притока идей по развитию добросовестной конкуренции при наличии послаблений, предоставленных государством бизнесу. Столичный бизнес-омбудсмен готова к изучению практик поддержки инвесторов и кейсов работы власти с бизнесом на Дальнем Востоке, которые могут распространяться на другие регионы России.