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Неравнодушных жителей Ростова приглашают на уборку истоков Темерника

6 сентября 11:49
Фото: «ВКБ-Новостройки»
Субботник планируется провести в балке Чадр в Суворовском жилом районе.

Как рассказали организаторы, акция приурочена к Всемирному дню чистоты, который в этом году выпадает на 17 сентября. Это экологическое мероприятие проводится во многих странах мира ежегодно в третью субботу сентября. Его цель - объединение усилий широкой общественности, СМИ, государственных и бизнес структур для очистки территорий от мусора и сохранения устойчивой чистоты. Причем акцент в уборках делается на природных территориях (леса, поляны, берега водоемов).

В этом году в Ростове этой территорией выбрали спортивно-парковый комплекс Чадр в Суворовском, один из истоков Темерника. Помимо уборки территории, организаторы обещают развлекательную программу, веселую зарядку, конкурсы с призами и пикник в финале мероприятия.

Всех желающих приглашают в субботу 17 сентября в 10.00 к СК «Суворов» напротив ул. Платона Кляты, 7. Для удобства участников, организаторы рекомендуют надеть полностью закрывающую тело одежду и закрытую обувь. Информация о субботнике выложена в официальной группе ВК Темерник-су.

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