Неравнодушных жителей Ростова приглашают на уборку истоков Темерника

Как рассказали организаторы, акция приурочена к Всемирному дню чистоты, который в этом году выпадает на 17 сентября. Это экологическое мероприятие проводится во многих странах мира ежегодно в третью субботу сентября. Его цель - объединение усилий широкой общественности, СМИ, государственных и бизнес структур для очистки территорий от мусора и сохранения устойчивой чистоты. Причем акцент в уборках делается на природных территориях (леса, поляны, берега водоемов).