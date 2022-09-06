«Норникель»: на спасение кречета будет выделено 50 млн рублей

Вице-президент компании «Норникель» Андрей Грачев после подписания соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии России сказал, что кречет является самой большой птицей из семейства соколиных и самой пострадавшей от деятельности человека. В связи с этим компания не смогла пройти мимо такой важной темы, как сохранение популяции.