«Норникель»: на спасение кречета будет выделено 50 млн рублей

Основной причиной сокращения популяции кречета считают браконьерство. Сейчас численность этого хищника экологи оценивают в 3,5-5 тысяч гнездовых пар. Об этом пишет aif.ru.
Вице-президент компании «Норникель» Андрей Грачев после подписания соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии России сказал, что кречет является самой большой птицей из семейства соколиных и самой пострадавшей от деятельности человека. В связи с этим компания не смогла пройти мимо такой важной темы, как сохранение популяции.
Как сообщил замминистра природных ресурсов РФ Дмитрий Тетенькин, заключенное соглашение говорит о концептуальном подходе компании «Норильский никель» и Минприроды к данной проблеме.
В планах – создание отдельных участков для изучения популяции кречетов на Ямале и Камчатке, где находится больше всего колоний этих птиц.
Грачев рассказал о других проектах компании, которые касаются сохранения биоразнообразия северных российских территорий. Так, она принимала участие в проекте по сохранению обитающего на Таймыре гуся-пискульки и оказывала помощь в спасении белых медведей.
Известно, что накануне на Таймыре была обнаружена раненая белая медведица. Компания организовала перевозку сотрудников зоопарка и транспортировку животного в Норильск, а затем в Москву.
Также в июле этого года белая медведица с застрявшей жестяной банкой в пасти пришла в Диксон просить о помощи. Компания организовала перелет ветеринаров. Они вытащили банку из пасти, залечили раны и оставили животному много рыбы, чтобы медведица могла восстановить силы.