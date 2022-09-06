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«Норникель»: на спасение кречета будет выделено 50 млн рублей

6 сентября 16:34
Фото: piqsels.com
За последние 20 лет популяция самого крупного сокола, кречета, сократилась втрое. На ее сохранение «Норникель» направит 50 миллионов рублей в рамках соглашения с Минприроды, подписанного на Восточном экономическом форуме.

Основной причиной сокращения популяции кречета считают браконьерство. Сейчас численность этого хищника экологи оценивают в 3,5-5 тысяч гнездовых пар. Об этом пишет aif.ru.

Вице-президент компании «Норникель» Андрей Грачев после подписания соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии России сказал, что кречет является самой большой птицей из семейства соколиных и самой пострадавшей от деятельности человека. В связи с этим компания не смогла пройти мимо такой важной темы, как сохранение популяции.

Как сообщил замминистра природных ресурсов РФ Дмитрий Тетенькин, заключенное соглашение говорит о концептуальном подходе компании «Норильский никель» и Минприроды к данной проблеме.

В планах создание отдельных участков для изучения популяции кречетов на Ямале и Камчатке, где находится больше всего колоний этих птиц.

Грачев рассказал о других проектах компании, которые касаются сохранения биоразнообразия северных российских территорий. Так, она принимала участие в проекте по сохранению обитающего на Таймыре гуся-пискульки и оказывала помощь в спасении белых медведей.

Известно, что накануне на Таймыре была обнаружена раненая белая медведица. Компания организовала перевозку сотрудников зоопарка и транспортировку животного в Норильск, а затем в Москву.

Также в июле этого года белая медведица с застрявшей жестяной банкой в пасти пришла в Диксон просить о помощи. Компания организовала перелет ветеринаров. Они вытащили банку из пасти, залечили раны и оставили животному много рыбы, чтобы медведица могла восстановить силы.

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