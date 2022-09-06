«Оттесняли полицией»: в доме на Кривошлыковском в Ростове отрезали от газовой трубы

Напомним, что в доме на Кривошлыковском, 4 в конце августа отключили воду. Позже дом лишили электроэнергии, вчера отключили газ, а сегодня отрезали газоподающую трубу к дому. Оставшиеся без жизнеобеспечивающих ресурсов, полуголодные люди вынуждены на улице готовить еду на сделанном из кирпичей и палок мангале.