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«Оттесняли полицией»: в доме на Кривошлыковском в Ростове отрезали от газовой трубы

6 сентября 06:23
Фото: Очевидец
В Ростове чтобы отрезать от газа многострадальную пятиэтажку на Кривошлыковском, 4 жителей пришлось оттеснять полицией, сообщили корреспонденту RostovGazeta собственники квартир.

Напомним, что для сохранения ресурсов, жители дома на переулке Кривошлыковский, 4 в Ростове организовали круглосуточное дежурство. Они пытались не позволить коммунальщикам отключать электричество и газ. Первые дни сентября людям даже удавалось сохранить дом, подключенным к газоснабжению.

«Вчера нам отключили газ. А сегодня приехала полиция. Людей попросту оттеснили, и отрезали газовую трубу. Теперь дом окончательно лишен газа», — рассказывают местные жители.

Фото: Очевидец

Напомним, что в доме на Кривошлыковском, 4 в конце августа отключили воду. Позже дом лишили электроэнергии, вчера отключили газ, а сегодня отрезали газоподающую трубу к дому. Оставшиеся без жизнеобеспечивающих ресурсов, полуголодные люди вынуждены на улице готовить еду на сделанном из кирпичей и палок мангале.

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