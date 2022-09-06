«Оттесняли полицией»: в доме на Кривошлыковском в Ростове отрезали от газовой трубы

Напомним, что для сохранения ресурсов, жители дома на переулке Кривошлыковский, 4 в Ростове организовали круглосуточное дежурство. Они пытались не позволить коммунальщикам отключать электричество и газ. Первые дни сентября людям даже удавалось сохранить дом, подключенным к газоснабжению.
«Вчера нам отключили газ. А сегодня приехала полиция. Людей попросту оттеснили, и отрезали газовую трубу. Теперь дом окончательно лишен газа», — рассказывают местные жители.
Напомним, что в доме на Кривошлыковском, 4 в конце августа отключили воду. Позже дом лишили электроэнергии, вчера отключили газ, а сегодня отрезали газоподающую трубу к дому. Оставшиеся без жизнеобеспечивающих ресурсов, полуголодные люди вынуждены на улице готовить еду на сделанном из кирпичей и палок мангале.