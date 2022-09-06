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По делу о гибели 12 рабочих в Таганроге для Юрия Полякова потребовали 6 лет колонии

6 сентября 04:52
Фото: pxhere
В Ростовской области обвинение запросило шесть лет колонии для экс-сотрудника водоканала в Таганроге после массовой гибели людей, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В конце мая в селе Дмитриадовка группа рабочих отправилась проводить работы на коллекторе. В это время из-за утечки метана погибли 12 человек.

После этого на скамье подсудимых оказался главный инженер водоканала Юрий Поляков. А все материалы уголовного дела направили в суд.

Гособвинитель запросил для Полякова шесть лет в колонии. Он уже произнес последнее слово.

Суд огласит решение по этому делу 21 сентября.

Ранее в области 17-летний парень погиб, подорвавшись на гранате. Опасный предмет он обнаружил на улице.

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