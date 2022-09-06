По делу о гибели 12 рабочих в Таганроге для Юрия Полякова потребовали 6 лет колонии

В конце мая в селе Дмитриадовка группа рабочих отправилась проводить работы на коллекторе. В это время из-за утечки метана погибли 12 человек.
После этого на скамье подсудимых оказался главный инженер водоканала Юрий Поляков. А все материалы уголовного дела направили в суд.
Гособвинитель запросил для Полякова шесть лет в колонии. Он уже произнес последнее слово.
Суд огласит решение по этому делу 21 сентября.
Ранее в области 17-летний парень погиб, подорвавшись на гранате. Опасный предмет он обнаружил на улице.