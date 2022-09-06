«Продаю себя»: откровенное интервью стриптизера о работе, отношениях и деньгах

«В зале много разных девочек: те, кто пришел повеселиться, их робкие подружки и пьяные львицы. Последних мы стараемся лишний раз не трогать. У меня был случай, когда я пригласил такую девушку на сцену, а потом оказалось, что в это время за ней приехал мужик. И уже когда я уходил с работы, он меня подкараулил и начал угрожать, пришлось убегать. Да и в целом с пьяными хорошо не потанцуешь», – рассказывает стриптизер.