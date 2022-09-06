«Продаю себя»: откровенное интервью стриптизера о работе, отношениях и деньгах

Ярослав начинает свой рассказ с того, как он стал стриптизером. Танцами он занимался с 9 лет, но только в студенческие годы пришла в голову идея начать зарабатывать на своем хобби.
«Как это обычно бывает, мне нужны были деньги, а работать в ущерб учебе и развлечениям я не хотел. Изначально рассматривал ночные вакансии, так что стрип-клуб подошел идеально. И сама работа мне тогда казалась оплачиваемым тусняком», – вспоминает Ярослав.
Уже после первых выступлений ростовчанин понял, что работа стриптизера строится не на красивых движениях обнаженного торса, а на строгом регламенте и меню услуг.
Прежде всего, имидж, который должен быть индивидуальным у каждого. Для этого танцоры меняют имена на псевдонимы, у Ярослава – Хантер, и выступают в оригинальных костюмах и с индивидуальными программами.
«Клуб нам оплачивает спортзал, солярий, эпиляцию, парикмахера, стилиста. Но при этом мне не обязательно брить ноги и грудь, это часть моего образа охотника. Я пользуюсь бьюти-услугами, наверное, чаще многих женщин. Это просто часть моей работы», – рассказывает Хантер.
Смена стриптизера в одном из ростовских клубов начинается в 9 часов вечера и заканчивается в 9 часов утра. В течении 12 часов, как рассказывает спикер, стриптизеры работают по заранее прописанной программе. В начале вечера танцоры презентуют себя: все мужчины выходят на сцену под музыку и делают одни и те же движения.
«Это нужно чтобы продать себя, условно говоря. Если ты понравишься девчонке, то потом станцуешь ей приват или она возьмет твой контакт для индивидуальных выступлений на выездах – шанс заработать больше денег», – объясняет танцор.
В «меню» стриптизеров помимо обычной хореографической программы входит выступление с приглашением на сцену девушки из зала, массаж, приватный танец и «увольнение» – девушка может выбрать понравившегося танцора и увести его на 8 часов.
«В зале много разных девочек: те, кто пришел повеселиться, их робкие подружки и пьяные львицы. Последних мы стараемся лишний раз не трогать. У меня был случай, когда я пригласил такую девушку на сцену, а потом оказалось, что в это время за ней приехал мужик. И уже когда я уходил с работы, он меня подкараулил и начал угрожать, пришлось убегать. Да и в целом с пьяными хорошо не потанцуешь», – рассказывает стриптизер.
Мужчина добавляет, что самой прибыльной частью работы являются лишь две позиции из «меню» – приват и «увал». Девушки в зале обычно весь вечер наблюдают за понравившимся парнем, а затем могут предложить ему «уволиться» на 8 часов.
«Нас не принуждают, я всегда имею право отказаться. Но если вижу, что девушка адекватная и при деньгах, то, как правило, соглашаюсь. Это не секс по вызову, как вы могли подумать. Хотя и такое у коллег бывает. В большинстве случаев мы стараемся держать дистанцию и выполнять свою работу. Но взаимную симпатию никто не исключает», – объясняет стриптизер.
Средняя зарплата в стрип-клубах Ростова, по словам собеседника, складывается из нескольких частей: процент с услуг из меню, от 15% до 40%, оплата за приватный танец и «увольнение» (от 5 до 60 тысяч рублей), индивидуальные вызовы на корпоративы и праздники (5-10 тысяч рублей в час и около 80 тысяч рублей за ночь) и чаевые.
«Чистая зарплата у нас маленькая для большого города как Ростов. Приходится выкручиваться «сверху»: давать визитки с номером, чтобы приглашали на выезд, чаще брать «увалы», стараться понравиться и запомниться девушкам», – добавляет Хантер.
Больше всего денег стриптизеры зарабатывают в «сезон», который приходится на период новогодних праздников, 14 февраля, корпоративы и девичники 6-8 марта и даже выпускные.
«Мой личный рекорд – 150 тысяч рублей чая за новогоднюю ночь. Это было пару лет назад на каком-то корпоративе», – рассказывает стриптизер.
Родители, как вспоминает герой, долго не принимали его работу. Отец считал, что его сын – гомосексуалист. Однажды придя домой после ночной смены Ярослав увидел, что его вещи уложены в сумки у дверей квартиры родителей.
В тот день стриптизер ночевал у знакомых по работе, пока не снял жилье. С родителями он не общался несколько месяцев.
«Я впервые вернулся в мамин день рождения. Подарил ей довольно дорогой телевизор. Отец сначала формально со мной общался, потом подвыпил, мы разговорились. Видимо, он увидел, что теперь танцы, на которые он сам же меня водил в детстве, приносят доход и я занимаюсь стриптизом не ради голых парней. Долго родители до этого доходили», – вспоминает Ярослав.
Девушка стриптизера, с которой он живет уже три года, напротив, относится к ночным танцам молодого человека, как к обычной работе. Ярослав рассказывает, что однажды у него был опыт отношений с танцовщицей в клубе, но союз распался из-за ревности со стороны девушки. Нынешнюю спутницу стриптизер выбрал из совсем другой сферы деятельности.
Как ни странно, посетительницы стрип-клубов иногда тоже пренебрежительно относятся к стриптизу. Хантер объясняет это «русским менталитетом». Ростовчанки, по его словам, привыкли к тому, что «мужик должен работать, а не крутиться на пилоне и мазаться маслом».
«Это стандартная пара посетительниц: одна приходит расслабиться, и просто посмотреть и потрогать красивое мужское тело, а другая включает ханжу. У таких никогда не получается взять на чай. Хотя ничего неприличного мы не делаем. Если только сами не предложат», – смеется Ярослав.
Хоть программы выступлений в клубе и прописаны заранее, неожиданности, как рассказывает спикер случаются почти каждый день. То девушка испугается и убежит со сцены и придется срочно импровизировать, то пьяная дама решит затмить танцоров своими навыками, то нагрянут разъяренные мужья и придется вызывать охрану.
«Я работаю с людьми, играю на их чувствах и это всегда риск. Чаще всего страдают костюмы, которые девушки зачем-то рвут. Некоторые пытаются царапаться, кусаться и где-то раз в месяц я прихожу домой как после драки. Девушка не ревнует, но очень возмущается, что люди ведут себя как дикари», – рассказывает стриптизер.
Ярослав утверждает, что заигрывания с девушками в клубе – исключительно часть работы. При этом стриптизеры стараются обходить стороной пьяных девушек.
«С одной стороны с ними неприятно иметь дело, а с другой – именно они пихают деньги. Тут уж каждый сам расставляет приоритеты», – говорит Ярослав.
Стриптиз, по его словам, не менее трудоемкая работа, чем все остальные. Нужно научиться доставлять визуальное удовольствие людям, повышать самооценку и при этом не давать им переступить через грани приличного, не разрушить романтическую обстановку.