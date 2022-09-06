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Posted 6 сентября 2022, 09:16

Published 6 сентября 2022, 09:16

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Ростовская ОНК опровергла слухи о вербовке осужденных для спецоперации на Украине

Ростовская ОНК опровергла слухи о вербовке осужденных для спецоперации на Украине

6 сентября 2022, 09:16
Фото: 1MI.
Председатель общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Игорь Омельченко не смог подтвердить информацию о вербовке заключенных для участия в спецоперации, пишет 1Rnd.

Ранее СМИ писали, что зэкам якобы предложили стать участниками спецоперации на Украине взамен на снятие судимости через полгода. Говорилось, что будто им будут платить за это деньги.

Игорь Омельченко рассказал изданию, что ему подобная информация не поступала. По его словам, к нему заключенные и родственники не обращались.

«Вообще, ГУФСИН поясняет, что это не так. Пока ни одного факта вербовки не подтверждается», — заявил собеседник.

Он добавил, что эту информацию никто не подтверждает, даже на условиях анонимности.

#Илья Протвинов#Общество#Новости
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