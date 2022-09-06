Ростовская ОНК опровергла слухи о вербовке осужденных для спецоперации на Украине

Posted 6 сентября 2022, 09:16
Published 6 сентября 2022, 09:16
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
Ранее СМИ писали, что зэкам якобы предложили стать участниками спецоперации на Украине взамен на снятие судимости через полгода. Говорилось, что будто им будут платить за это деньги.
Игорь Омельченко рассказал изданию, что ему подобная информация не поступала. По его словам, к нему заключенные и родственники не обращались.
«Вообще, ГУФСИН поясняет, что это не так. Пока ни одного факта вербовки не подтверждается», — заявил собеседник.
Он добавил, что эту информацию никто не подтверждает, даже на условиях анонимности.