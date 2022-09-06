Сбер: Использование софта отечественных разработчиков усилит кибербезопасность в РФ

Спикер обратил внимание на тот факт, что в сложившихся на данный момент реалиях особое значение имеет софт сферы кибербезопасности, пишет newsnn.ru. По мнению официального представителя крупнейшего банка страны, отечественная инфраструктура сейчас активно выводится из строя.
Сбер успешно отразил до 450 DDoS-атак только за последний квартал текущего года. Еще 350 удалось выдержать дочерним структурам банковской организации, заявил зампред правления. Кузнецов подчеркнул, что примерно такие же показатели специалисты зафиксировали за последние пять лет.
Особенную активность злоумышленники проявляют в следующих трех направлениях: телефонное мошенничество, сетевые атаки и фишинг. Эффективно бороться с киберпреступниками можно, по словам Кузнецова, прибегая к уникальным технологическим решениям. В противостоянии с телефонными мошенниками будет полезной библиотека голосов злоумышленников, отметил спикер.
«В основе противостояния киберпреступникам находятся центры киберзащиты, и как раз они должны в первую очередь иметь отечественный софт. В Сбере такой центр есть, и в нем на 90 процентов - разработки Сбера, - сообщил Кузнецов. - Однако в стране в целом пока таких центров немного - мы насчитали всего пять. Хотелось бы, чтобы их было значительно больше».
К 2025 году в системах кибербезопасности страны должны использоваться исключительно отечественные решения, причем независимо от их масштабов, полагает зампред правления Сбера. К государственным институтам нужно подключить, прежде всего, защиты высоконагруженных систем и облаков. Кузнецов объяснил это утверждение тем, что крупные российские компании и предприятия попросту лишены на данный момент конкурентоспособных отечественных решений.
Специалисты Сбера гордятся целым рядом собственных разработок в сфере кибербезопасности. Кузнецов указал здесь на систему антифрода, которая предотвращает 99 процентов инцидентов с телефонным мошенничеством, а также на анализирующую киберугрозы систему, которую на Западе признали недавно лучшей в мире.
«В области кибербезопасности нам остается всего два года, чтобы сделать еще один рывок и обеспечить собственными разработками защиту всего периметра государства», - проинформировал представитель Сбера.
В Российской Федерации давно пора создать единый орган управления и разработать единые требования, которые будут распространяться как на государство, так и на представителей бизнес-сообщества, подытожил Кузнецов.