Сбер: Использование софта отечественных разработчиков усилит кибербезопасность в РФ

«В основе противостояния киберпреступникам находятся центры киберзащиты, и как раз они должны в первую очередь иметь отечественный софт. В Сбере такой центр есть, и в нем на 90 процентов - разработки Сбера, - сообщил Кузнецов. - Однако в стране в целом пока таких центров немного - мы насчитали всего пять. Хотелось бы, чтобы их было значительно больше».