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Соглашение КРДВ с АО «РЖД Логистика» повысит объем инвестиций в Приморье

6 сентября 10:24
Фото: pixabay.com
Глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев заключил соглашение с гендиректором АО «РЖД Логистика» Дмитрием Муревым. Стороны пришли к договоренности о сотрудничестве в развитии инфраструктуры и организации железнодорожных перевозок.

Ожидается, что в ДФО вырастут объемы частных инвестиций.

Соглашение о сотрудничестве КРДВ с АО «РЖД Логистика» было подписано в рамках работы ВЭФ-2022, сообщает vostokmedia.com. Масштабное экономическое мероприятие стартовало накануне во Владивостоке. Документом предусмотрено создание универсального терминала, который будет оказывать комплексные мультимодальные услуги при экспортно-импортных поставках. Стороны уточнили, что терминал планируют построить в пределах территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская». Одна из ключевых предпосылок к старту проекта — повышение потоков грузов в направлении востока.

«Возросшая нагрузка требует выполнения большой работы, чтобы транспортная инфраструктура могла вывезти весь объем необходимых грузов, чтобы выполнить все контракты, — объяснил полпред главы российского государства в ДФО Юрий Трутнев. — Поэтому мы будем поддерживать инвесторов, реализующих проекты по развитию провозных мощностей».

По словам Мурева, возглавляемая им компания готова провести все необходимые предпроектные исследования, специалисты приступят к разработке технико-экономического обоснования возведения нового объекта в границах ТОР «Надеждинская».

«Реализация проекта окажет положительное влияние не только на объемы, скорость и качество наших перевозок, но и на экономическую ситуацию в регионе, в том числе благодаря созданию дополнительных рабочих мест», — констатировал Мурев.

Из комментариев руководителя КРДВ Николая Запрягаева следует, что одна из наиболее приоритетных задач для корпорации развития — это создание современной логистической железнодорожной инфраструктуры в субъектах ДФО. Запрягаев обратил внимание на то, что Надеждинская территория опережающего развития занимает сегодня лидирующую позицию по общим объемам инвестиций.

«Благодаря префрежиму 85 резидентов инвестируют в проекты свыше 60 миллиардов рублей, треть из них — более 21 миллиарда рублей — уже вложена. 14 проектов успешно реализованы, около 2,5 тысячи человек получили работу на предприятиях резидентов», — сообщил гендиректор КРДВ.

Объем инвестиций будет в перспективе повышаться благодаря развитию логистики на ТОР «Надеждинская», подытожил Запрягаев.

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