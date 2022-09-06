Соглашение КРДВ с АО «РЖД Логистика» повысит объем инвестиций в Приморье

Соглашение о сотрудничестве КРДВ с АО «РЖД Логистика» было подписано в рамках работы ВЭФ-2022, сообщает vostokmedia.com. Масштабное экономическое мероприятие стартовало накануне во Владивостоке. Документом предусмотрено создание универсального терминала, который будет оказывать комплексные мультимодальные услуги при экспортно-импортных поставках. Стороны уточнили, что терминал планируют построить в пределах территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская». Одна из ключевых предпосылок к старту проекта — повышение потоков грузов в направлении востока.