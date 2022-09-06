Соглашение КРДВ с АО «РЖД Логистика» повысит объем инвестиций в Приморье

Ожидается, что в ДФО вырастут объемы частных инвестиций.
Соглашение о сотрудничестве КРДВ с АО «РЖД Логистика» было подписано в рамках работы ВЭФ-2022, сообщает vostokmedia.com. Масштабное экономическое мероприятие стартовало накануне во Владивостоке. Документом предусмотрено создание универсального терминала, который будет оказывать комплексные мультимодальные услуги при экспортно-импортных поставках. Стороны уточнили, что терминал планируют построить в пределах территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская». Одна из ключевых предпосылок к старту проекта — повышение потоков грузов в направлении востока.
«Возросшая нагрузка требует выполнения большой работы, чтобы транспортная инфраструктура могла вывезти весь объем необходимых грузов, чтобы выполнить все контракты, — объяснил полпред главы российского государства в ДФО Юрий Трутнев. — Поэтому мы будем поддерживать инвесторов, реализующих проекты по развитию провозных мощностей».
По словам Мурева, возглавляемая им компания готова провести все необходимые предпроектные исследования, специалисты приступят к разработке технико-экономического обоснования возведения нового объекта в границах ТОР «Надеждинская».
«Реализация проекта окажет положительное влияние не только на объемы, скорость и качество наших перевозок, но и на экономическую ситуацию в регионе, в том числе благодаря созданию дополнительных рабочих мест», — констатировал Мурев.
Из комментариев руководителя КРДВ Николая Запрягаева следует, что одна из наиболее приоритетных задач для корпорации развития — это создание современной логистической железнодорожной инфраструктуры в субъектах ДФО. Запрягаев обратил внимание на то, что Надеждинская территория опережающего развития занимает сегодня лидирующую позицию по общим объемам инвестиций.
«Благодаря префрежиму 85 резидентов инвестируют в проекты свыше 60 миллиардов рублей, треть из них — более 21 миллиарда рублей — уже вложена. 14 проектов успешно реализованы, около 2,5 тысячи человек получили работу на предприятиях резидентов», — сообщил гендиректор КРДВ.
Объем инвестиций будет в перспективе повышаться благодаря развитию логистики на ТОР «Надеждинская», подытожил Запрягаев.