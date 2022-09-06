Спасателей Волгодонска обвинили в присвоении заслуг рыбаков, спасших сап-бордиста

«Мы с братом катались на сапе и резко начался шторм. Нас начало уносить далеко от берега <…>приплыли рыбаки и вытащили. А потом уже к нам подбежали спасатели, быстро сфоткали и убежали!», — рассказала девушка в соцсетях, заявив, что они действительно вызывали помощь по номеру 112, но вот сотрудники спасательных служб абсолютно не повлияли на их спасение из воды.