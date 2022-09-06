Спасателей Волгодонска обвинили в присвоении заслуг рыбаков, спасших сап-бордиста

Напомним, в конце прошлой рабочей недели 2 сентября стало известно, что спасатели смогли вернуть к берегу сап-бордиста, унесенного ветром вглубь Цимлянского водохранилища 1 сентября.
Однако это возмутило непосредственную участницу событий Марину Стародубову, которая представилась сестрой спасенного молодого человека, заявив, что их вдвоем унесло от берега.
«Мы с братом катались на сапе и резко начался шторм. Нас начало уносить далеко от берега <…>приплыли рыбаки и вытащили. А потом уже к нам подбежали спасатели, быстро сфоткали и убежали!», — рассказала девушка в соцсетях, заявив, что они действительно вызывали помощь по номеру 112, но вот сотрудники спасательных служб абсолютно не повлияли на их спасение из воды.
Жительница Волгодонска добавила, что их ошибкой было не проверить прогноз погоды и не отследить, что вечером начнется шторм, однако настоящими героями она считает все же рыбаков, которые помогли им вернутся к берегу.