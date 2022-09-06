rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Токсины и тяжелые металлы обнаружили в пыли, которой дышат жители Ростовской области

6 сентября 17:24
Фото: пресс-центр ЮФУ
В Ростовской области в дорожной пыли обнаружили высокое содержание микрочастиц, оказывающих негативное влияние на здоровье жителей, об этом рассказали ученые Института наук о Земле.

В Ростовской области в дорожной пыли обнаружили высокое содержание микрочастиц, оказывающих негативное влияние на здоровье жителей, об этом рассказали ученые Института наук о Земле.

Ученые рассказали, что объектом их исследования стало выявление микрочастиц в пыли Ростовской области, способной негативно отразиться на здоровье человека. Так специалисты отмечают, что для бассейна Азовского моря характерно значительное содержание угля и породной пыли, как в составе осадков, так и в поверхности воды, донных отложений, почвы и дорожной были. Причиной этого является близость Донецкого угольного бассейна и угольная промышленность.

Между тем эксперты отмечают, что пыль от угля может не только образовать сероватый налет на полу и мебели, но и нанести вред здоровью горожан и экологии Ростовской области, поскольку в состав угля входят токсины и тяжелые металлы. Эти компоненты могут привести к интоксикации организма, что может нести особую опасность для пожилых людей и детей.

Руководитель исследования Юрий Федоров рассказал, что он и его команда провели исследования в урбанизированных и угольных районах региона, что позволило выяснить, что наибольшее содержание тяжелых металлов аккумулируется в донных отложениях, отложениях уреза воды, почве и дорожной пыли.

При этом, по словам ученых, находящаяся в воздухе смесь пыли является одним из наиболее опасных загрязняющих веществ, поскольку может оказывать на организм человека от фиброгенного до радиоактивного действия.

Также специалисты отметили, что растворенные в воду тяжелые металлы, в частности ртуть, оказывают наибольшее влияние на процесс загрязнения акваторий водоемов Ростовской области. При этом причинами наличия металлов в воде считают не только техногенное загрязнение, но и распашку почвы для водосборов Нижнего Дона с пыльными бурями.

Ранее в Роспотребнадзоре представили отчет с данными о падении качества питьевой воды.

Материалы по теме
Экспертиза Роскачества выявила в шоколадных шариках опасный токсин Жители Левенцовки в Ростове рассказали, как токсины в воздухе сказались на здоровьеНа сильный запах газа в воздухе пожаловались жители Азова
#Новости#Диана Троянская#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00