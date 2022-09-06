Токсины и тяжелые металлы обнаружили в пыли, которой дышат жители Ростовской области

В Ростовской области в дорожной пыли обнаружили высокое содержание микрочастиц, оказывающих негативное влияние на здоровье жителей, об этом рассказали ученые Института наук о Земле.
Ученые рассказали, что объектом их исследования стало выявление микрочастиц в пыли Ростовской области, способной негативно отразиться на здоровье человека. Так специалисты отмечают, что для бассейна Азовского моря характерно значительное содержание угля и породной пыли, как в составе осадков, так и в поверхности воды, донных отложений, почвы и дорожной были. Причиной этого является близость Донецкого угольного бассейна и угольная промышленность.
Между тем эксперты отмечают, что пыль от угля может не только образовать сероватый налет на полу и мебели, но и нанести вред здоровью горожан и экологии Ростовской области, поскольку в состав угля входят токсины и тяжелые металлы. Эти компоненты могут привести к интоксикации организма, что может нести особую опасность для пожилых людей и детей.
Руководитель исследования Юрий Федоров рассказал, что он и его команда провели исследования в урбанизированных и угольных районах региона, что позволило выяснить, что наибольшее содержание тяжелых металлов аккумулируется в донных отложениях, отложениях уреза воды, почве и дорожной пыли.
При этом, по словам ученых, находящаяся в воздухе смесь пыли является одним из наиболее опасных загрязняющих веществ, поскольку может оказывать на организм человека от фиброгенного до радиоактивного действия.
Также специалисты отметили, что растворенные в воду тяжелые металлы, в частности ртуть, оказывают наибольшее влияние на процесс загрязнения акваторий водоемов Ростовской области. При этом причинами наличия металлов в воде считают не только техногенное загрязнение, но и распашку почвы для водосборов Нижнего Дона с пыльными бурями.