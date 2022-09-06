Токсины и тяжелые металлы обнаружили в пыли, которой дышат жители Ростовской области

Между тем эксперты отмечают, что пыль от угля может не только образовать сероватый налет на полу и мебели, но и нанести вред здоровью горожан и экологии Ростовской области, поскольку в состав угля входят токсины и тяжелые металлы. Эти компоненты могут привести к интоксикации организма, что может нести особую опасность для пожилых людей и детей.