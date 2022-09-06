«Цены растут, а рынок оживает»: где в Ростовской области можно купить дешевое жилье

Самая высокая стоимость на квартиры в Ростовской области, по данным крупного агрегатора, зафиксирована в апреле 2022 года. В новостройках Ростова она превысила 119 тысяч рублей за квадратный метр, а на рынке вторичного жилья — 97 тысяч. И хотя в июне наступила «оттепель», и рынок недвижимости стал оживать, к стоимости начала 2022 года цены на жилье так и не вернулись. А за последний месяц и вовсе наблюдается умеренный рост.