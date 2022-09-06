«Цены растут, а рынок оживает»: где в Ростовской области можно купить дешевое жилье

По данным сервиса, в Ростовской области продолжается умеренный рост цен. Причем динамика роста в каждом муниципалитете наблюдается разная.
Самая высокая стоимость на квартиры в Ростовской области, по данным крупного агрегатора, зафиксирована в апреле 2022 года. В новостройках Ростова она превысила 119 тысяч рублей за квадратный метр, а на рынке вторичного жилья — 97 тысяч. И хотя в июне наступила «оттепель», и рынок недвижимости стал оживать, к стоимости начала 2022 года цены на жилье так и не вернулись. А за последний месяц и вовсе наблюдается умеренный рост.
Самый минимальный рост цен на жилье крупный агрегатор объявлений зафиксировал в донской столице. За последний месяц средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ростова выросла со 104, 1 тысячи рублей до 106,7 тысячи. И хотя эксперты ожидали в сентябре вторую волну снижения цен на вторичное жилье, этого не произошло. Правда, и стоимость квартир здесь возросла не существенно — средняя цена на квадратный метр жилья в Ростове выросла с 96 тысяч до 96,7 тысячи.
Лидером роста цен на жилье в Ростовской области стал город Константиновск, расположенный на правом берегу реки Дон. Напомним, что именно здесь, по словам местных жителей, активно шло незаконное строительство жилых домов на берегу реки, с нарушением расстояния до береговой линии. Да так, что имевшийся ранее свободный доступ к реке оказался закрыт. Стоимость вторичного жилья здесь только за месяц с 40,5 тысячи рублей превысила 49 тысяч за квадратный метр.
Второе место по росту цен на недвижимость занял Аксай. Здесь цены на квадратный метр «вторички» выросли с 86,5 тысячи рублей до 91,1 тысячи. Немногим уступает Азов, где рост стоимости за один квадратный метр составил свыше 3,3 тысячи рублей.
Самый небольшой рост стоимости жилья отмечается в шахтерских территориях и на севере Ростовской области. А в некоторых муниципалитетах и вовсе произошло снижение цены.
Существенно, с 34,4 тысячи рублей до 30,5 тысячи за квадратный метр, упала цена на вторичное жилье в Миллерово. Снизилась стоимость на недвижимость в Шахтах и Каменск-Шахтинском.
Эксперты сходятся во мнении, что сегодня ситуация на рынке недвижимости Ростова и области намного лучше, чем весной этого года. Тогда из-за спецоперации, увеличения ставок по ипотеке и повышения ключевой ставки Центробанка, никто не понимал ситуацию.
За последний месяц в Ростове и Батайске увеличилось количество объявлений о продажах квартир в новостройках. По данным крупного агрегатора, незначительное снижение предложений по новостройкам зафиксировано в Таганроге, Аксае и Новочеркасске. Во всех муниципалитетах региона отмечается небольшое снижение предложений по продажами вторичного жилья.
Ростовские риэлторы соглашаются с тем, что массового снижения предложений о продаже вторичного жилья сегодня уже не наблюдается. Лишь некоторые продавцы снимают объекты с продажи.
Но, по анализу специалистов рынка недвижимости, это происходит потому, что некоторые продавцы и сегодня пытаются выставить ту высокую стоимость на объекты недвижимости, которая образовалась в марте–апреле 2022 года.
«Но покупатели уже не реагируют на завышенный ценник. Из-за этого некоторые продавцы в разочаровании снимают объекты с продажи в ожидании лучших времен. Они же надеются на то, что в обозримом будущем ситуация со стремительным взлетом цен может повториться», — поясняет риэлтор Анастасия Борищук.
И хотя к допандемийным показателям рынок недвижимости в Ростовской области еще не вернулся, риэлтор подчеркивает, что тенденция к восстановлению ситуации уже есть.
«Цены на жилье дальше расти уже не будут. В том числе и потому, что развития этому не даст отсутствие покупательской способности», — делится мнением Анастасия Борищук.
Уже сегодня активность на рынке недвижимости повышается. Максимальный ее рост ростовские риэлторы ожидают к середине сентября. В числе причин всплеска движения на рынке, специалисты называют возвращение жителей региона из отпусков, начало нового учебного года и наступление стабильности.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что мощная волна снижения цен на недвижимость произойдет в течение ближайших двух лет. Предпосылкой к ней могут стать выставленные на продажу квартиры, которые ростовчане не могут обслуживать по ипотеке. Соответственно, количество предложений о продажах вторичного жилья существенно возрастет.