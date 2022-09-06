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«Цены растут, а рынок оживает»: где в Ростовской области можно купить дешевое жилье

6 сентября 13:13
Фото: Администрация Ростова
Эксперты прогнозировали, что в сентябре 2022 года начнется новая волна падения цен на вторичное жилье. Однако этого не произошло. По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, корреспондент RostovGazeta изучил статистику цен на недвижимость, характеризующую состояние рынка Ростова и области.

По данным сервиса, в Ростовской области продолжается умеренный рост цен. Причем динамика роста в каждом муниципалитете наблюдается разная.

Рекордсмен по росту - Константиновск

Самая высокая стоимость на квартиры в Ростовской области, по данным крупного агрегатора, зафиксирована в апреле 2022 года. В новостройках Ростова она превысила 119 тысяч рублей за квадратный метр, а на рынке вторичного жилья — 97 тысяч. И хотя в июне наступила «оттепель», и рынок недвижимости стал оживать, к стоимости начала 2022 года цены на жилье так и не вернулись. А за последний месяц и вовсе наблюдается умеренный рост.

Самый минимальный рост цен на жилье крупный агрегатор объявлений зафиксировал в донской столице. За последний месяц средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ростова выросла со 104, 1 тысячи рублей до 106,7 тысячи. И хотя эксперты ожидали в сентябре вторую волну снижения цен на вторичное жилье, этого не произошло. Правда, и стоимость квартир здесь возросла не существенно — средняя цена на квадратный метр жилья в Ростове выросла с 96 тысяч до 96,7 тысячи.

Фото: Правительство Ростовской области

Лидером роста цен на жилье в Ростовской области стал город Константиновск, расположенный на правом берегу реки Дон. Напомним, что именно здесь, по словам местных жителей, активно шло незаконное строительство жилых домов на берегу реки, с нарушением расстояния до береговой линии. Да так, что имевшийся ранее свободный доступ к реке оказался закрыт. Стоимость вторичного жилья здесь только за месяц с 40,5 тысячи рублей превысила 49 тысяч за квадратный метр.

Второе место по росту цен на недвижимость занял Аксай. Здесь цены на квадратный метр «вторички» выросли с 86,5 тысячи рублей до 91,1 тысячи. Немногим уступает Азов, где рост стоимости за один квадратный метр составил свыше 3,3 тысячи рублей.

Где самое дешевое жилье

Самый небольшой рост стоимости жилья отмечается в шахтерских территориях и на севере Ростовской области. А в некоторых муниципалитетах и вовсе произошло снижение цены.

Существенно, с 34,4 тысячи рублей до 30,5 тысячи за квадратный метр, упала цена на вторичное жилье в Миллерово. Снизилась стоимость на недвижимость в Шахтах и Каменск-Шахтинском.

Фото: rostov-gorod.ru

Эксперты сходятся во мнении, что сегодня ситуация на рынке недвижимости Ростова и области намного лучше, чем весной этого года. Тогда из-за спецоперации, увеличения ставок по ипотеке и повышения ключевой ставки Центробанка, никто не понимал ситуацию.

За последний месяц в Ростове и Батайске увеличилось количество объявлений о продажах квартир в новостройках. По данным крупного агрегатора, незначительное снижение предложений по новостройкам зафиксировано в Таганроге, Аксае и Новочеркасске. Во всех муниципалитетах региона отмечается небольшое снижение предложений по продажами вторичного жилья.

Цену диктуют покупатели

Ростовские риэлторы соглашаются с тем, что массового снижения предложений о продаже вторичного жилья сегодня уже не наблюдается. Лишь некоторые продавцы снимают объекты с продажи.

Но, по анализу специалистов рынка недвижимости, это происходит потому, что некоторые продавцы и сегодня пытаются выставить ту высокую стоимость на объекты недвижимости, которая образовалась в марте–апреле 2022 года.

«Но покупатели уже не реагируют на завышенный ценник. Из-за этого некоторые продавцы в разочаровании снимают объекты с продажи в ожидании лучших времен. Они же надеются на то, что в обозримом будущем ситуация со стремительным взлетом цен может повториться», — поясняет риэлтор Анастасия Борищук.

Фото: 1MI

И хотя к допандемийным показателям рынок недвижимости в Ростовской области еще не вернулся, риэлтор подчеркивает, что тенденция к восстановлению ситуации уже есть.

«Цены на жилье дальше расти уже не будут. В том числе и потому, что развития этому не даст отсутствие покупательской способности», — делится мнением Анастасия Борищук.

Уже сегодня активность на рынке недвижимости повышается. Максимальный ее рост ростовские риэлторы ожидают к середине сентября. В числе причин всплеска движения на рынке, специалисты называют возвращение жителей региона из отпусков, начало нового учебного года и наступление стабильности.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что мощная волна снижения цен на недвижимость произойдет в течение ближайших двух лет. Предпосылкой к ней могут стать выставленные на продажу квартиры, которые ростовчане не могут обслуживать по ипотеке. Соответственно, количество предложений о продажах вторичного жилья существенно возрастет.

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