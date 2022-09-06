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В гостиной "Интерроса" на ВЭФ рассказали о проекте парка "Три вулкана"

6 сентября 14:40
Фото: piqsels.com
В гостиной «Интерроса» на Восточном экономическом форуме провели презентацию проекта курорта мирового класса. Речь шла о будущем парке «Три вулкана». Он будет возведен в Камчатском крае.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что это первый и наиболее тщательно проработанный проект развития территорий региона. Он отвечает ряду важных критериев: возможность объединить все, чем богата Камчатка; использование наземной инфраструктуры, расположенной в непосредственной близости от будущего парка; создание инфраструктуры разного уровня, где будет занято максимальное число местных жителей. Об этом пишут «Новые известия».

Особо губернатор подчеркнул, что проект пользуется поддержкой государства еще и потому, что является «дружественным природе», иными словами, будет реализован с минимальным ущербом для окружающей среды.

В свою очередь, директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма компании «Интеррос» Александр Сафонов указал, что проект оказался привлекательным для его компании, поскольку это не просто строительство, а комплекс, который при грамотном подходе поможет вывести экономику региона на принципиально новый уровень, что позволит улучшить жизнь населения Камчатки. В качестве примера Сафонов напомнил о курорте «Роза Хутор», в строительстве которого «Интеррос» принимал деятельное участие. Известно, что после сдачи объекта в эксплуатацию зимний туризм стал визитной карточкой города Сочи.

Сафонов напомнил, что два новых проекта – курорт «Долина Васта» и парк «Три вулкана» – оцениваются в 143 миллиарда рублей. В связи с этим он выразил убежденность, что парк «Три вулкана» может оказаться важным драйвером для развития туризма, а также всей транспортной, социальной и коммуникационной инфраструктуры региона.

Председатель совета директоров парка «Три вулкана» Сергей Бачин рассказал, что в проекте участвуют многие федеральные и региональные ведомства и министерства. У всех одна общая цель – как можно быстрее построить этот экономический флагман Камчатки. Бачин сообщил, что посильную поддержку проекту оказывают со всех сторон. Участникам встречи также продемонстрировали видеоролик о том, каким будет новый парк.

#Новости#Общество
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