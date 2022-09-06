В гостиной "Интерроса" на ВЭФ рассказали о проекте парка "Три вулкана"

В свою очередь, директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма компании «Интеррос» Александр Сафонов указал, что проект оказался привлекательным для его компании, поскольку это не просто строительство, а комплекс, который при грамотном подходе поможет вывести экономику региона на принципиально новый уровень, что позволит улучшить жизнь населения Камчатки. В качестве примера Сафонов напомнил о курорте «Роза Хутор», в строительстве которого «Интеррос» принимал деятельное участие. Известно, что после сдачи объекта в эксплуатацию зимний туризм стал визитной карточкой города Сочи.