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В Ростове-на-Дону получили около 400 ложных вызовов о минировании зданий в августе

6 сентября 13:52
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростове-на-Дону за август полиция получила около 400 ложных вызовов о минировании социальных объектов, об этом сообщил глава городского УМВД РФ Сергей Шпак.

В августе в отделы полиции получили 397 сообщений о минировании объектов социнфраструктуры Ростова. Полиция обследовала все объекты вместе со взрывотехниками и кинологами, однако взрывные устройства обнаружить не удалось.

Между тем, напомним, весной сотрудники регионально УМЧС сообщили, что каждый третий вызов, поступающий им, оказывается ложным, что влияет на оказание помощи людям, находящимся в беде. Между тем с зимы текущего года в Ростовской области все чаще фиксируют волны сообщений о минировании судов, школ, больниц, торговых центров и других важных зданий, где чаще всего наблюдается скопление большого числа горожан.

Ранее в Ростовской области под машину адвоката положили муляж взрывчатки.

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