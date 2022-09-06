В Ростове-на-Дону получили около 400 ложных вызовов о минировании зданий в августе

Между тем, напомним, весной сотрудники регионально УМЧС сообщили, что каждый третий вызов, поступающий им, оказывается ложным, что влияет на оказание помощи людям, находящимся в беде. Между тем с зимы текущего года в Ростовской области все чаще фиксируют волны сообщений о минировании судов, школ, больниц, торговых центров и других важных зданий, где чаще всего наблюдается скопление большого числа горожан.