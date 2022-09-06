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В Ростове-на-Дону проходит массовая проверка владельцев оружия

6 сентября 13:52
Фото: 1MI
Начальник управления МВД по Ростову Сергей Шпак рассказал об итогах масштабной проверки владельцев оружия на территории города, отчет он представил на планерном заседании администрации.

На сегодняшний день сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии проводят проверку владельцев гладкоствольного, нарезного оружия на предмет соблюдения требований по хранению, а также недопущения существенных изменений оружия и его использования в целях совершения преступлений.

«Установлен житель Батайска, который пытался продать пневматическое оружие, изготовленное путем конструктивного изменения. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование», — рассказал Шпак, добавив, что в отношении 12 владельцев оружия были составлены административные протоколы, а также изъяты три единицы гражданского и охотничьего оружия.

Ранее у банды бывших полицейских, грабивших предпринимателей, обнаружили тайники с оружием.

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