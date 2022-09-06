В Ростове-на-Дону проходит массовая проверка владельцев оружия

На сегодняшний день сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии проводят проверку владельцев гладкоствольного, нарезного оружия на предмет соблюдения требований по хранению, а также недопущения существенных изменений оружия и его использования в целях совершения преступлений.
«Установлен житель Батайска, который пытался продать пневматическое оружие, изготовленное путем конструктивного изменения. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование», — рассказал Шпак, добавив, что в отношении 12 владельцев оружия были составлены административные протоколы, а также изъяты три единицы гражданского и охотничьего оружия.