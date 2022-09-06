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В Ростовской области ожидается резкое похолодание до -2 градусов

6 сентября 18:11
Фото: unsplash
В Ростовской области прогнозируют заморозки в среду, 7 сентября, об этом население предупредили в УМЧС региона.

Синоптики областного гидрометцентра составили прогноз, согласно которому в среду, 7 сентября, в регионе будет наблюдаться переменная область. Хотя дожди и не прогнозируются, но в ночное и утреннее время ожидается густой туман.

В течение всего дня в области сохранится ветреная погода с температурой от +15 до 20 градусов, однако уже к ночи столбики термометров могут опуститься до нуля градусов, а на севере и вовсе температура может упасть до -2 градусов.

Несмотря на прохладную погоду в большей части муниципалитетов сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность.

Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за высокого уровня угрозы возникновения пожаров.

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#Новости#Диана Троянская#Происшествия
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