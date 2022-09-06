В Ростовской области ожидается резкое похолодание до -2 градусов

Синоптики областного гидрометцентра составили прогноз, согласно которому в среду, 7 сентября, в регионе будет наблюдаться переменная область. Хотя дожди и не прогнозируются, но в ночное и утреннее время ожидается густой туман.
В течение всего дня в области сохранится ветреная погода с температурой от +15 до 20 градусов, однако уже к ночи столбики термометров могут опуститься до нуля градусов, а на севере и вовсе температура может упасть до -2 градусов.
Несмотря на прохладную погоду в большей части муниципалитетов сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность.
Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за высокого уровня угрозы возникновения пожаров.