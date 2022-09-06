В Ростовской области полиция вышла на след подозреваемого в убийстве Татьяны Штанько

Напомним, в начале лета стало известно об исчезновении юной жительницы хутора Гуляй-Борисовка Татьяны Штанько, которая решила доехать на попутках до станицы Хомутовской, чтобы увидеть своего молодого человека. Поиски девушки продолжались три месяца, пока ее останки не обнаружили в лесу на территории Кагальницкого района.