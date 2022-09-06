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В Ростовской области полиция вышла на след подозреваемого в убийстве Татьяны Штанько

6 сентября 18:00
Фото: соцсети
В Ростовской области назвали, кто может быть причастен к убийству 18-летней Татьяны Штанько, об этом сообщил портал Rostov.kp.

Напомним, в начале лета стало известно об исчезновении юной жительницы хутора Гуляй-Борисовка Татьяны Штанько, которая решила доехать на попутках до станицы Хомутовской, чтобы увидеть своего молодого человека. Поиски девушки продолжались три месяца, пока ее останки не обнаружили в лесу на территории Кагальницкого района.

Сейчас, согласно данным источника издания, подозреваемым в убийстве стал мужчина средних лет, проживающий в Кагальницком районе с семьей — женой и несколькими детьми, в числе которых есть и ребенок-инвалид.

В настоящий момент мужчина находится под арестом. Сообщается, что ранее он был судим на кражу и проникновение в чужое жилье.

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