В Ростовской области полиция вышла на след подозреваемого в убийстве Татьяны Штанько

Напомним, в начале лета стало известно об исчезновении юной жительницы хутора Гуляй-Борисовка Татьяны Штанько, которая решила доехать на попутках до станицы Хомутовской, чтобы увидеть своего молодого человека. Поиски девушки продолжались три месяца, пока ее останки не обнаружили в лесу на территории Кагальницкого района.
Сейчас, согласно данным источника издания, подозреваемым в убийстве стал мужчина средних лет, проживающий в Кагальницком районе с семьей — женой и несколькими детьми, в числе которых есть и ребенок-инвалид.
В настоящий момент мужчина находится под арестом. Сообщается, что ранее он был судим на кражу и проникновение в чужое жилье.