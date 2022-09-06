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В Ростовской области проведет три года в колонии из-за отрезанного уха знакомого

6 сентября 15:30
Фото: Unsplash
В Ростовской области присудили три года тюрьмы мужчине, который обезобразил знакомого, отрезав ему ухо, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Сообщается, что в понедельник, 5 сентября, в Морозовском районном суде состоялось слушание по делу М. Горбатенкова, который умышленно обезобразил лицо знакомого, отрезав ему ухо.

Суд установил, что в конце октября 2020 года около 21.45 мск обвиняемый и жертва находились под действием алкоголя, когда между ними вспыхнула ссора. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого потерпевший оказался прижатым к полу, после чего Горбатенков взял нож и срезал левое ухо с головы мужчины, полностью ампутировав его.

В настоящий момент обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, он проведет в колонии три года.

Напомним, в том же году сообщалось, что на Украине мужчина отрезал в драке ухо своему противнику.

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