В Ростовской области проведет три года в колонии из-за отрезанного уха знакомого

Суд установил, что в конце октября 2020 года около 21.45 мск обвиняемый и жертва находились под действием алкоголя, когда между ними вспыхнула ссора. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого потерпевший оказался прижатым к полу, после чего Горбатенков взял нож и срезал левое ухо с головы мужчины, полностью ампутировав его.