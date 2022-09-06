В убийстве Татьяны Штанько заподозрили многодетного жителя Ростовской области

Напомним, что 1 июня Татьяна Штанько на попутках выехала из хутора Гуляй-Борисовка в станицу Хомутовскую, чтобы встретиться со своим парнем. Но у него она не появилась.
Через три месяца ее тело нашли в лесу, а по факту убийства возбудили уголовное дело. Теперь издание пишет, что появился подозреваемый.
«Это 47-летний житель Кагальницкого района, который сейчас находится под арестом. Он уже был судим за проникновение в чужой дом и кражу», — говорится в публикации.
Отмечается, что тогда суд отправлял его на год в колонию. По некоторым данным, он женат и является многодетным отцом, в том числе воспитывает ребенка-инвалида.