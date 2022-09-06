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В убийстве Татьяны Штанько заподозрили многодетного жителя Ростовской области

6 сентября 10:21
Фото: соцсети
Татьяна Штанько
В Ростовской области появился подозреваемый в деле об убийстве 18-летней девушки, сообщает Rostov.kp.

Напомним, что 1 июня Татьяна Штанько на попутках выехала из хутора Гуляй-Борисовка в станицу Хомутовскую, чтобы встретиться со своим парнем. Но у него она не появилась.

Через три месяца ее тело нашли в лесу, а по факту убийства возбудили уголовное дело. Теперь издание пишет, что появился подозреваемый.

«Это 47-летний житель Кагальницкого района, который сейчас находится под арестом. Он уже был судим за проникновение в чужой дом и кражу», — говорится в публикации.

Отмечается, что тогда суд отправлял его на год в колонию. По некоторым данным, он женат и является многодетным отцом, в том числе воспитывает ребенка-инвалида.

Подробный материал о случившемся читайте по ссылке.

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