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Вандалы начали уничтожать фонари на Пушкинской в Ростове-на-Дону

6 сентября 07:20
Фото: Rostov_roads
В Ростове-на-Дону группа неизвестных в центре города повалила фонарь, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось на пересечении Пушкинской и Ворошиловского. Один из горожан залез на фонарь, а другие начали его раскачивать.

Из-за этого конструкция не выдержала и рухнула на землю. Это произошло рядом с памятником.

«А эти недочеловеки посмялись и быстро сбежали. Очень надеемся, что полиция отследит их по камерам и привлечет к ответственности», — написал автор.

«Камер там предостаточно, для того, чтобы вандалы уже к обеду сидели в тюрьме, а их родителей оштрафовали на 500 тысяч рублей, с пустоголовыми варварами нужны самые жесткие меры», — пишут ростовчане в комментариях.

«Аборигены просто в цивилизацию попали. Все, что непонятно для их мозга, надо сломать», — заявляют пользователи.

Ранее пьяный ростовчанин повредил несколько припаркованных машин.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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