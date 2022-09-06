Вандалы начали уничтожать фонари на Пушкинской в Ростове-на-Дону

Происшествие случилось на пересечении Пушкинской и Ворошиловского. Один из горожан залез на фонарь, а другие начали его раскачивать.
Из-за этого конструкция не выдержала и рухнула на землю. Это произошло рядом с памятником.
«А эти недочеловеки посмялись и быстро сбежали. Очень надеемся, что полиция отследит их по камерам и привлечет к ответственности», — написал автор.
«Камер там предостаточно, для того, чтобы вандалы уже к обеду сидели в тюрьме, а их родителей оштрафовали на 500 тысяч рублей, с пустоголовыми варварами нужны самые жесткие меры», — пишут ростовчане в комментариях.
«Аборигены просто в цивилизацию попали. Все, что непонятно для их мозга, надо сломать», — заявляют пользователи.