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Военные назвали причину появления странных облаков над Ростовом

6 сентября 10:23
Фото: Соцсети
Появление странных облаков над Ростовом-на-Дону никак не связано с радиоэлектронной борьбой, заявили военные эксперты.

Как пишет Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», при применении системы радиоэлектронной борьбы «Краснуха» никаких волн в небе не появляется. Облака над Ростовом могли появиться из-за ветра или других погодных явлений, но никак не из-за работы радиоэлектронной борьбы.

Напомним, 5 сентября в городских пабликах Ростова появились видеоролики со странным явлением. Облака на небе меняли свои очертания из-за быстро разбегающихся волн. Встревоженные ростовчане предположили, что это могло быть результатом работы системы РЭБ.

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#Новости#Происшествия#Видео
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