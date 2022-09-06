Военные назвали причину появления странных облаков над Ростовом

Как пишет Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», при применении системы радиоэлектронной борьбы «Краснуха» никаких волн в небе не появляется. Облака над Ростовом могли появиться из-за ветра или других погодных явлений, но никак не из-за работы радиоэлектронной борьбы.
Напомним, 5 сентября в городских пабликах Ростова появились видеоролики со странным явлением. Облака на небе меняли свои очертания из-за быстро разбегающихся волн. Встревоженные ростовчане предположили, что это могло быть результатом работы системы РЭБ.