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Житель Ростовской области зарезал 32-летнюю дочь во время ссоры

6 сентября 13:41
Фото: rostov.sledcom.ru
В Ростовской области местный житель убил родную дочь во время ссоры, сообщили в УСКР по региону.

В понедельник, 5 сентября, житель Каменского района поссорился у себя дома с 32-летней дочерью. Во время конфликта он схватил нож и два раза ударил потерпевшую.

«Прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть потерпевшей в результате полученных телесных повреждений», — уточнили в Следкоме.

Нападавшего задержали, сейчас решается вопрос о его аресте. По факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии.

В данный момент подозреваемому 64 года.

Ранее в Ростовской области появился подозреваемый в деле об убийстве 18-летней девушки.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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