Житель Ростовской области зарезал 32-летнюю дочь во время ссоры

В понедельник, 5 сентября, житель Каменского района поссорился у себя дома с 32-летней дочерью. Во время конфликта он схватил нож и два раза ударил потерпевшую.
«Прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть потерпевшей в результате полученных телесных повреждений», — уточнили в Следкоме.
Нападавшего задержали, сейчас решается вопрос о его аресте. По факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии.
В данный момент подозреваемому 64 года.