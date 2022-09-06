Жителей в Ростовской области будут судить за поджог машины судьи в 2021 году

Члены банды занимались вымогательством денег у предпринимателей, наркоторговцев и продавцов незаконного табака. Если у потерпевших не оказывалось денег, то у них забирали недвижимость.
В ночь на 19 января 2021 года в Каменске-Шахтинском фигуранты сожгли машину судьи. Причиной стала месть за вынесенный приговор одному из участников группы. Ему дали 11,5 года заключения, а во время слушания дела судья неоднократно получал угрозы.
Сотрудники управления задержали троих человек, причастных к поджогу. В отношении них завели уголовное дело, а все материалы направили в суд.