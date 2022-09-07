Госдума нашла решение логистических проблем в сфере туризма

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко рассказала News.ru, что проблема доступности ряда направлений для туризма по-прежнему не решена. В частности, некоторые санатории недосчитались до 65% отдыхающих потому, что потенциальные клиенты не смогли купить билеты для проезда к месту отдыха.