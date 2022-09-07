Госдума нашла решение логистических проблем в сфере туризма

Posted 7 сентября 2022,, 15:56
Published 7 сентября 2022,, 15:56
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко рассказала News.ru, что проблема доступности ряда направлений для туризма по-прежнему не решена. В частности, некоторые санатории недосчитались до 65% отдыхающих потому, что потенциальные клиенты не смогли купить билеты для проезда к месту отдыха.
С точки зрения Костенко, решением для этой проблемы мог бы стать каршеринг, выведенный на межрегиональный уровень. В условиях недоступности множества аэропортов и перегруженности РЖД возможность арендовать автомобиль для поездки в нужное место позволит заметно увеличить объемы пассажироперевозок.
Напомним, ранее президент В. В. Путин призвал создать в стране условия для путешествий любым россиянам, включая граждан с низким доходом.