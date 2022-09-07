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Posted 7 сентября 2022,, 15:56

Published 7 сентября 2022,, 15:56

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Госдума нашла решение логистических проблем в сфере туризма

Госдума нашла решение логистических проблем в сфере туризма

7 сентября 2022, 15:56
Фото: 1MI
Депутат Госдумы Костенко выдвинула предположение, что решить проблему транспортной доступности отдельных мест для турпоездок можно при помощи каршеринга.

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко рассказала News.ru, что проблема доступности ряда направлений для туризма по-прежнему не решена. В частности, некоторые санатории недосчитались до 65% отдыхающих потому, что потенциальные клиенты не смогли купить билеты для проезда к месту отдыха.

С точки зрения Костенко, решением для этой проблемы мог бы стать каршеринг, выведенный на межрегиональный уровень. В условиях недоступности множества аэропортов и перегруженности РЖД возможность арендовать автомобиль для поездки в нужное место позволит заметно увеличить объемы пассажироперевозок.

Напомним, ранее президент В. В. Путин призвал создать в стране условия для путешествий любым россиянам, включая граждан с низким доходом.

#Политика#Новости
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