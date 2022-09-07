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Posted 7 сентября 2022, 19:09

Published 7 сентября 2022, 19:09

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Власти Ростова выбрали Газманова на День города из соображений патриотизма

7 сентября 2022, 19:09
Почему для концерта в День города в Ростове-на-Дону выбрали именно Олега Газманова, объяснила начальник Управления культуры города Яна Пилявская.

Напомним, хэдлайнером гала-концерта в честь 273-летия образования города выступит Олег Газманов.

Как рассказала Пилявская в эфире радио «Комсомольская правда», она сама воспринимает Ростов как город с мужской энергетикой, а ростовчан как людей с традиционными взглядами и патриотизмом. По этой причине творчество Газманова, среди песен которого есть и веселые и патриотические, по ее мнению, отлично совпадает с энергетикой Ростова.

День города в Ростове будут отмечать четыре дня, подробную программу можно узнать в материале RostovGazeta.

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