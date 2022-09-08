rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября 2022, 19:08

Published 8 сентября 2022, 19:08

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

«Она — женщина-эпоха»: ростовчане простились с королевой Великобритании Елизаветой II

8 сентября 2022, 19:08
В четверг, 8 сентября, в замке Балморале ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II, мнением о гибели монарха ростовчане поделились в соцсетях.

Напомним, в четверг официальная пресс-служба королевской семьи Великобритании выпустила сообщение о кончине 96-летней королевы Елизаветы II. Она заняла трон 6 февраля 1952 года и служила своему народу 70 лет, став символом монархии не только для своих подданных в Великобритании и Северной Ирландии, но и для людей по всему миру. До своей кончины она получила статус самого долгоправящего и старейшего монарха в истории Великобритании.

Теперь трон Елизаветы II займет ее старший 74-летний сын Карл III, а траур по королеве продлится 10 дней.

Между тем ростовчане искренне сочувствуют смерти английской королевы, которая ушла на 96 году жизни.

«Достойная женщина, мудрая королева…», — заметили ростовчане.

«Там монарх не очень-то и много решает. Она там как очень дорогой символ», — добавил один из комментаторов.

«Бабуля — молодец, прожила долгую и, наверное, счастливую жизнь, она ничего не решала в политике, она представляла Англию только, не желайте проклятий человеку, земля пухом», — отметил ростовчанин.

«Было бы эпично, если бы с Горбачёвым в один день», — заметил один из горожан.

«Что бы про неё ни говорили, а всё-таки легенда», — с сожалением прокомментировали местные жители.

«Не правила она ничем, она, так просто, традиция ходячая и все», — с сомнением отметили ростовчане.

«Кто бы как к ней не относился… Но она — женщина-эпоха. Царство небесное. Покойся с миром», — простились с английской королевой местные жители.

#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика