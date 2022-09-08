«Она — женщина-эпоха»: ростовчане простились с королевой Великобритании Елизаветой II

Posted 8 сентября 2022, 19:08
Published 8 сентября 2022, 19:08
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Напомним, в четверг официальная пресс-служба королевской семьи Великобритании выпустила сообщение о кончине 96-летней королевы Елизаветы II. Она заняла трон 6 февраля 1952 года и служила своему народу 70 лет, став символом монархии не только для своих подданных в Великобритании и Северной Ирландии, но и для людей по всему миру. До своей кончины она получила статус самого долгоправящего и старейшего монарха в истории Великобритании.
Теперь трон Елизаветы II займет ее старший 74-летний сын Карл III, а траур по королеве продлится 10 дней.
Между тем ростовчане искренне сочувствуют смерти английской королевы, которая ушла на 96 году жизни.
«Достойная женщина, мудрая королева…», — заметили ростовчане.
«Там монарх не очень-то и много решает. Она там как очень дорогой символ», — добавил один из комментаторов.
«Бабуля — молодец, прожила долгую и, наверное, счастливую жизнь, она ничего не решала в политике, она представляла Англию только, не желайте проклятий человеку, земля пухом», — отметил ростовчанин.
«Что бы про неё ни говорили, а всё-таки легенда», — с сожалением прокомментировали местные жители.
«Не правила она ничем, она, так просто, традиция ходячая и все», — с сомнением отметили ростовчане.
«Кто бы как к ней не относился… Но она — женщина-эпоха. Царство небесное. Покойся с миром», — простились с английской королевой местные жители.