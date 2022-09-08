«Она — женщина-эпоха»: ростовчане простились с королевой Великобритании Елизаветой II

Напомним, в четверг официальная пресс-служба королевской семьи Великобритании выпустила сообщение о кончине 96-летней королевы Елизаветы II. Она заняла трон 6 февраля 1952 года и служила своему народу 70 лет, став символом монархии не только для своих подданных в Великобритании и Северной Ирландии, но и для людей по всему миру. До своей кончины она получила статус самого долгоправящего и старейшего монарха в истории Великобритании.