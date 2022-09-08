«Под ногами кладбище»: ростовчан напугала история с найденным в подвале дома скелетом

Posted 8 сентября 2022, 05:30
Published 8 сентября 2022, 05:30
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Ранее 161.ру писало, что жительница дома в Четвертом поселковом переулке решила провести расширение подвала. В ходе земляных работ она обнаружила человеческий череп, а затем и другие кости.
По данным издания, владелица дома позвонила в полицию, после чего прибывшие сотрудники забрали череп. В соцсетях из-за этого начались бурные обсуждения.
«Страшненько все это. Не нужны эксперты, чтобы выкопать без повреждений? Ну мало ли рядом что-то лежит…», — пишут ростовчане.
«Вот так жила и не знала, что под ногами кладбище. Так и приобретай старые дома…», — заявили горожане.
«Это треш какой-то», — сообщают жители города.