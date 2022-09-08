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Posted 8 сентября 2022, 05:30

Published 8 сентября 2022, 05:30

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

«Под ногами кладбище»: ростовчан напугала история с найденным в подвале дома скелетом

8 сентября 2022, 05:30
Жительница Ростова-на-Дону выкопала в подвале своего дома скелет, что напугало местных жителей, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Ранее 161.ру писало, что жительница дома в Четвертом поселковом переулке решила провести расширение подвала. В ходе земляных работ она обнаружила человеческий череп, а затем и другие кости.

По данным издания, владелица дома позвонила в полицию, после чего прибывшие сотрудники забрали череп. В соцсетях из-за этого начались бурные обсуждения.

«Страшненько все это. Не нужны эксперты, чтобы выкопать без повреждений? Ну мало ли рядом что-то лежит…», — пишут ростовчане.

«Вот так жила и не знала, что под ногами кладбище. Так и приобретай старые дома…», — заявили горожане.

«Это треш какой-то», — сообщают жители города.

Ранее лежащие на дороге маленькие дети напугали жителей в Ростове-на-Дону.

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