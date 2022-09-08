«Жанна д’Арк ростовской оппозиции»: кто превратил Анастасию Шевченко в экстремистку

«Придя к руководству в этих штабах, Шевченко казалась достаточно адекватной и конструктивной. Но, видимо, под давлением сверху, возможно от тех же лидеров организаций из Москвы, ее поведение радикализировалась. Она постоянно и нередко необоснованно критиковала, навешивая ярлыки на представителей разных политических сил Ростовской области», — отмечает спикер.