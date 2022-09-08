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Posted 8 сентября 2022, 07:19

Published 8 сентября 2022, 07:19

Modified 7 февраля, 14:34

Updated 7 февраля, 14:34

«Жанна д’Арк ростовской оппозиции»: кто превратил Анастасию Шевченко в экстремистку

8 сентября 2022, 07:19
Сюжет
Эксклюзив
Активистке из Ростова Анастасии Шевченко запретили менять место жительства. Находясь на условном сроке, она должна была постоянно отмечаться. А вместо этого ростовчанка отправилась в Литву, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Объявление в розыск ростовской активистки политолог считает вполне предсказуемым и обоснованным из-за нарушения ею закона.

Спикер рассказывает, что Анастасия Шевченко получила известность в определенный период времени — с 2016 по 2018 годы. Тогда она возглавляла в Ростовской области штабы одиозных оппозиционных фигур. Деятельность этих штабов была признана нежелательной и даже экстремистской на территории России.

Политолог склоняется к выводу, что позиции и политика данных организаций оказывали серьезное влияние на поведение человека.

«Придя к руководству в этих штабах, Шевченко казалась достаточно адекватной и конструктивной. Но, видимо, под давлением сверху, возможно от тех же лидеров организаций из Москвы, ее поведение радикализировалась. Она постоянно и нередко необоснованно критиковала, навешивая ярлыки на представителей разных политических сил Ростовской области», — отмечает спикер.

Анастасия Шевченко стала первой в России, осужденной по статье об участии в деятельности нежелательной организации.

«Понятно, что когда ее поместили под домашний арест, она превратилась в некую ростовскую Жанну д’Арк. Именно так пытались политики несистемной оппозиции вознести ее фигуру в разных регионах», — подчеркивает Александр Сухарь.

Политолог делится мнением, что, скорее всего, сейчас Литва не выдаст правоохранительным органам объявленную в розыск ростовскую активистку.

«Прибалтийские страны ведут себя вызывающе по отношению к России. Они же почти все разорвали с нами дипломатические отношения. Более того, Литва сейчас становится одним из центров антироссийской повестки», — разъясняет Александр Сухарь.

Однако собеседник не исключает, что позже, когда выгода от сотрудничества с такими людьми закончится, прибалтийское государство вернет домой всех антироссийски настроенных оппозиционеров.

«В таких случаях страны, находящиеся под влиянием Запада, действуют весьма цинично и прагматично», — резюмирует Александр Сухарь.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жители донской столицы обрадовались отъезду скандальной активистки, отметив, что идет очищение.

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