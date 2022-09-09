Ростовский ТЦ «Горизонт» подал в суд на еще один магазин из-за долга 4,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону «Торговый комплекс Горизонт» обратился с иском к компании «Джи пи эс сервис рт», сообщает Арбитражный суд региона.

Истец потребовал взыскать почти 4,6 миллиона рублей, в том числе 2,2 миллиона рублей долгов по арендной плате. В общую сумму еще вошли штрафы и пени. Заявление суд принял к производству, заседание состоится 5 октября. Ответчик за это время должен будет подготовить отзыв. По информации СМИ, компания-ответчик является владельцем магазина аксессуаров Garmin. Здесь продают часы и оборудование для геолокации. За последнее время представители «Горизонта» успели подать сразу несколько исков. В том числе к компании «Бергер Кинг» и испанскому бренду одежды Mango.