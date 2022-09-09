В Ростове на маршруте «Аквапарк Осьминожек — Сельмаш» возобновит работу автобус № 30

Posted 9 сентября 2022, 19:00
Published 9 сентября 2022, 19:00
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Департамент транспорта Ростова нашел перевозчика для обслуживания маршрута № 30. Он будет курсировать от акварарка «Осьминожек» до микрорайона Сельмаш. Первые автобусы начнут свою работу по маршруту уже с 10 сентября.
Уточняется, что перевозка будет осуществляться автобусами малого класса. В будние дни их количество будет составлять восемь единиц, а в выходные — шесть.
Ранее стало известно, что в Ростове могут изменить схему движения автобусного маршрута № 75 до Гребного канала.