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Posted 9 сентября 2022, 19:00

Published 9 сентября 2022, 19:00

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Ростове на маршруте «Аквапарк Осьминожек — Сельмаш» возобновит работу автобус № 30

9 сентября 2022, 19:00
В Ростове возобновит работу автобусный маршрут № 30, курсирующий от аквапарка «Осьминожек» до микрорайона Сельмаш, сообщается на сайте городской администрации.

Департамент транспорта Ростова нашел перевозчика для обслуживания маршрута № 30. Он будет курсировать от акварарка «Осьминожек» до микрорайона Сельмаш. Первые автобусы начнут свою работу по маршруту уже с 10 сентября.

Уточняется, что перевозка будет осуществляться автобусами малого класса. В будние дни их количество будет составлять восемь единиц, а в выходные — шесть.

Ранее стало известно, что в Ростове могут изменить схему движения автобусного маршрута № 75 до Гребного канала.

#Алина Заярная#Город#Новости
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