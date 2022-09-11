В Ростовской области подросток на мотоцикле без прав получил серьезные травмы в ДТП

Posted 11 сентября 2022, 17:10
Published 11 сентября 2022, 17:10
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Днем 11 сентября в хуторе Белогорский Шолоховского района произошло ДТП. 72-летний водитель KIA Sportage, отъезжая от магазина на улице Советской, 36, не уступил дорогу 15-летнему мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Позже выяснилось, что у школьника не было прав.
Сообщается, что подросток получил травмы и был госпитализирован.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности происшествия.
Ранее в Новошахтинске Ростовской области пьяный несовершеннолетний водитель ВАЗ без прав сбил двух школьников.