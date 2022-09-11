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Posted 11 сентября 2022, 17:10

Published 11 сентября 2022, 17:10

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Ростовской области подросток на мотоцикле без прав получил серьезные травмы в ДТП

11 сентября 2022, 17:10
В Ростовской области 15-летний мотоциклист без прав пострадал в ДТП, сообщает ГИБДД России по региону.

Днем 11 сентября в хуторе Белогорский Шолоховского района произошло ДТП. 72-летний водитель KIA Sportage, отъезжая от магазина на улице Советской, 36, не уступил дорогу 15-летнему мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Позже выяснилось, что у школьника не было прав.

Сообщается, что подросток получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности происшествия.

Ранее в Новошахтинске Ростовской области пьяный несовершеннолетний водитель ВАЗ без прав сбил двух школьников.

#Алина Заярная#Общество#Новости
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