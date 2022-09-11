В Ростовской области подросток на мотоцикле без прав получил серьезные травмы в ДТП

Днем 11 сентября в хуторе Белогорский Шолоховского района произошло ДТП. 72-летний водитель KIA Sportage, отъезжая от магазина на улице Советской, 36, не уступил дорогу 15-летнему мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Позже выяснилось, что у школьника не было прав.