Эксперт: сильных задержек в сдаче новостроек в России не будет

Posted 12 сентября 2022,, 13:27
Published 12 сентября 2022,, 13:27
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Об этом рассказал NEWS.ru бывший сотрудник стройорганизаций «Лидер Инвест», Mirax Group и «Пионер» Никита Журавлев.
Эксперт успокоил, что со стартовавшими строительными проектами ничего не случится. Строительство прекращается, как правило, из-за отсутствия финансирования. У современных застройщиков достаточно средств – не то, что в 2008-2014 годы. Сейчас стройпроекты реализуются за счет банковского кредитования.
Материалы для строительства и отделки застройщики приобретают заранее, лифты привезут из Китая, а комплектующие для строительного оборудования – из Турции.
15-20% объектов из тех, что сейчас строятся, сдадут на 3-6 месяцев позже, как обычно. Однако аналитик не стал давать прогнозов в отношении еще не стартовавших объектов, которые в сложившихся условиях требуют замены европейских технологий.