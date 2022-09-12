rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября 2022,, 13:27

Published 12 сентября 2022,, 13:27

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт: сильных задержек в сдаче новостроек в России не будет

12 сентября 2022, 13:27
Новостройки, которые сейчас находятся на стадии строительства, будут сданы своевременно. Эксперты не прогнозируют массовых продолжительных задержек в сдаче объектов даже в условиях кризиса.

Об этом рассказал NEWS.ru бывший сотрудник стройорганизаций «Лидер Инвест», Mirax Group и «Пионер» Никита Журавлев.

Эксперт успокоил, что со стартовавшими строительными проектами ничего не случится. Строительство прекращается, как правило, из-за отсутствия финансирования. У современных застройщиков достаточно средств – не то, что в 2008-2014 годы. Сейчас стройпроекты реализуются за счет банковского кредитования.

Материалы для строительства и отделки застройщики приобретают заранее, лифты привезут из Китая, а комплектующие для строительного оборудования – из Турции.

15-20% объектов из тех, что сейчас строятся, сдадут на 3-6 месяцев позже, как обычно. Однако аналитик не стал давать прогнозов в отношении еще не стартовавших объектов, которые в сложившихся условиях требуют замены европейских технологий.

#Общество#Новости
Подпишитесь
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
Сегодня, 15:08
Охотник Жищенко рассказал, почему волки резко расплодились в Ростовской области
Сегодня, 14:41
«Сексуальная революция»: свободные нравы Ростова в лихие 90-е годы
Сегодня, 18:15
В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +6 градусов
Сегодня, 18:00
Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»
Сегодня, 17:41
Телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области
Сегодня, 16:41