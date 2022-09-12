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Posted 12 сентября 2022, 08:03

Published 12 сентября 2022, 08:03

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Матч ФК «Ростов» после введения Fan ID впервые посетили более 10 тысяч человек

12 сентября 2022, 08:03
Крайний матч ФК «Ростов» после введения Fan ID впервые посетили более 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе клуба.

11 сентября на стадионе «Ростов Арена» состоялся матч ФК «Ростов» против «Спартака», закончившийся убедительной победой желто-синих со счетом 4:2. Для посещения игры зрителям был необходим паспорт болельщика. Впервые с момента его введения матч посетили 10797 человек.

Однако цифра все равно остается небольшой в сравнении с числом болельщиков, посетивших матч «РостовДинамо», где Fan ID не требовался. Тогда на стадион пришли 28913 человек.

Ростовские футбольные фанаты продолжают бойкотировать игры, для посещения которых нужен паспорт болельщика, против его идеи высказываются и сами футболисты, а также тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин.

#Алина Заярная#Спорт#Новости
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