Матч ФК «Ростов» после введения Fan ID впервые посетили более 10 тысяч человек

Крайний матч ФК «Ростов» после введения Fan ID впервые посетили более 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе клуба.

11 сентября на стадионе «Ростов Арена» состоялся матч ФК «Ростов» против «Спартака», закончившийся убедительной победой желто-синих со счетом 4:2. Для посещения игры зрителям был необходим паспорт болельщика. Впервые с момента его введения матч посетили 10797 человек. Однако цифра все равно остается небольшой в сравнении с числом болельщиков, посетивших матч «Ростов — Динамо», где Fan ID не требовался. Тогда на стадион пришли 28913 человек. Ростовские футбольные фанаты продолжают бойкотировать игры, для посещения которых нужен паспорт болельщика, против его идеи высказываются и сами футболисты, а также тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин.