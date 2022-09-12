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Posted 12 сентября 2022, 13:38

Published 12 сентября 2022, 13:38

Modified 24 декабря 2024, 18:18

Updated 24 декабря 2024, 18:18

Похожий на взрыв хлопок до Ростова слышали и в Краснодаре

12 сентября 2022, 13:38
Жители Краснодара услышали хлопки, такие же как и в Ростове-на-Дону 12 сентября, сообщает Bloknot-krasnodar.

Напомним, что в понедельник, 12 сентября, жители нескольких городов Ростовской области услышали громкий звук. Что именно стало его причиной, пока не известно.

В УМЧС заявили, что ни о каких ЧС информации не поступало. Сейчас все данные уточняются.

Между тем, издание написало, что в Краснодаре с разницей в несколько минут прогремели два хлопка. Из-за этого сработали сигнализации машин.

«Если бы что-нибудь случилось, то информация уже бы к нам поступила. Не надо поддаваться панике», — ответили изданию в приёмной Единой дежурной диспетчерской службы.

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