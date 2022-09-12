РЭО запускает торговую площадку для сделок со вторсырьём

Как сообщает tass.ru, что касается нормативов утилизации отходов, это предусмотрено расширенной ответственностью производителя (РОП).
Отличие данной площадки от других в тщательном отборе ее участников и обязательной верификации. Так, утилизаторов допустят к работе на бирже, только если они включены в специальный реестр РОП. А для этого они должны обладать необходимыми мощностями.
По информации, озвученной генеральным директором ППК «РЭО» Денисом Буцаевым, для новой электронной торговой площадки, созданной региональным оператором, характерны функции новой информационной системы. На ней предусмотрены действия, связанные с куплей-продажей вторичных ресурсов и сырья, сделки с целью их дальнейшей переработки. На этой площадке потенциальным исполнителям лотов в рамках РОП можно будет найти для себя заказы. Хотя площадке дали название биржи вторичных материальных ресурсов, но список ее функций заметно шире того, что позволяет делать привычная биржа. Это направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России.
«Этот ресурс — неотъемлемый инструмент для профессиональных участников отрасли», — полагает Буцаев. Это касается производителей и импортеров товаров, утилизаторов, заготовителей (предприятий, накапливающих и собирающих отходы), тех, кто занимается поставкой оборудования, и других участников этого рынка. Экономике замкнутого цикла присуще цикличное использование всех видов отходов. Посредством этой площадки такой процесс оказывается прозрачным, и на ней можно будет отслеживать, где в данный момент находятся отходы и что с ними происходит на каждом этапе всей бизнес-цепочки. Начиная с того места, где складируются отходы, и заканчивая перерабатывающими их предприятиями.
Разработчики площадки разбили ее для удобства на ряд разделов. В них можно онлайн получить информацию о нужном лоте, произвести покупку или, наоборот, продажу необходимого объема вторичных ресурсов и вторсырья, найти того, кто займется утилизацией не поддающегося переработке. На площадке можно будет проводить как открытые, так и закрытые аукционы, а факт того, что сделка исполнена, будут подтверждать госорганы. На площадке предусмотрена подача заявки на разные виды услуг, а еще на получение кредита или страховки. Можно будет найти партнера, который займется вывозом отходов или вторичных ресурсов, или предоставит услуги лизинга.
Непосредственно органам государственной власти будет доступна оперативная информация о совершенных сделках, аналитика, позволяющая определить, где и в каких объемах идет образование отходов, где ведется их переработка и вторичное использование. За счет этого могут быть вместе сведены различные данные и обязательства участников рынка, в том числе речь идет и о финансовых потоках.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".