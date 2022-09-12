РЭО запускает торговую площадку для сделок со вторсырьём

Разработчики площадки разбили ее для удобства на ряд разделов. В них можно онлайн получить информацию о нужном лоте, произвести покупку или, наоборот, продажу необходимого объема вторичных ресурсов и вторсырья, найти того, кто займется утилизацией не поддающегося переработке. На площадке можно будет проводить как открытые, так и закрытые аукционы, а факт того, что сделка исполнена, будут подтверждать госорганы. На площадке предусмотрена подача заявки на разные виды услуг, а еще на получение кредита или страховки. Можно будет найти партнера, который займется вывозом отходов или вторичных ресурсов, или предоставит услуги лизинга.