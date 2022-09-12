«Я так испугалась»: ростовчане описали свои эмоции после страшного хлопка 12 сентября

Posted 12 сентября 2022, 14:21
Published 12 сентября 2022, 14:21
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
Звук слышали в Ростове, Новочеркасске, Аксае, Азове и других населенных пунктах. Пока не удается установить его причину.
В УМЧС прокомментировали, что к ним информации не поступало о каких-либо ЧС. В соцсетях местные жители успели оставить сотни комментариев на эту тему и рассказать о своих ощущениях.
«Под Новочеркасском в станице Кривянской было слышно, я так испугалась. Окна задребезжали», — пишут пользователи.
«Второй поселок Орджоникидзе, слышно было хорошо, дом потрясло», — заявляют жители региона.
«Что-то вроде взрывной волны было, я думал в павильон опять грузовик въехал. Вышел, но ничего такого, трухануло так не слабо», — сообщили подписчики.
«Таких грохотов не слышал ни разу. Шел по улице, аж испугался», — рассказывают ростовчане.