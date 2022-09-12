rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября 2022, 14:21

Published 12 сентября 2022, 14:21

Modified 24 декабря 2024, 18:18

Updated 24 декабря 2024, 18:18

«Я так испугалась»: ростовчане описали свои эмоции после страшного хлопка 12 сентября

«Я так испугалась»: ростовчане описали свои эмоции после страшного хлопка 12 сентября

12 сентября 2022, 14:21
Фото: 1MI.
Жители Ростовской области заявили, что их напугал громкий звук на территории сразу нескольких городов, сообщили они в соцсетях.

Звук слышали в Ростове, Новочеркасске, Аксае, Азове и других населенных пунктах. Пока не удается установить его причину.

В УМЧС прокомментировали, что к ним информации не поступало о каких-либо ЧС. В соцсетях местные жители успели оставить сотни комментариев на эту тему и рассказать о своих ощущениях.

«Под Новочеркасском в станице Кривянской было слышно, я так испугалась. Окна задребезжали», — пишут пользователи.

«Второй поселок Орджоникидзе, слышно было хорошо, дом потрясло», — заявляют жители региона.

«Что-то вроде взрывной волны было, я думал в павильон опять грузовик въехал. Вышел, но ничего такого, трухануло так не слабо», — сообщили подписчики.

«Таких грохотов не слышал ни разу. Шел по улице, аж испугался», — рассказывают ростовчане.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика