Ростовская прокуратура начала проверку после ДТП с участием детей

Posted 13 сентября 2022,, 10:12
Published 13 сентября 2022,, 10:12
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
По имеющейся информации, произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля Opel Zafira. В результате аварии травмы получили семь пассажиров легковушки, в том числе двое детей, передает «КП — Ростов-на-Дону».
Сообщается, что на место ДТП прибыл и. о. прокурора района Геннадий Гончаров. Прокуратура начала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
Также прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, начатой правоохранителями.