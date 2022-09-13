rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября 2022,, 10:12

Published 13 сентября 2022,, 10:12

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Ростовская прокуратура начала проверку после ДТП с участием детей

13 сентября 2022, 10:12
Прокуратура Ростовской области инициировала проверку по факту ДТП, произошедшего 12 сентября на трассе в Матвеево-Курганском районе.

По имеющейся информации, произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля Opel Zafira. В результате аварии травмы получили семь пассажиров легковушки, в том числе двое детей, передает «КП — Ростов-на-Дону».

Сообщается, что на место ДТП прибыл и. о. прокурора района Геннадий Гончаров. Прокуратура начала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Также прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, начатой правоохранителями.

Подпишитесь
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
Сегодня, 15:08
Охотник Жищенко рассказал, почему волки резко расплодились в Ростовской области
Сегодня, 14:41
«Сексуальная революция»: свободные нравы Ростова в лихие 90-е годы
Сегодня, 18:15
В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +6 градусов
Сегодня, 18:00
Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»
Сегодня, 17:41
Телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области
Сегодня, 16:41