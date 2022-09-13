В Ростове-на-Дону полицейские спасли прыгавшего с моста мужчину

Posted 13 сентября 2022,, 10:11
Published 13 сентября 2022,, 10:11
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Как передает «КП — Ростов-на-Дону», в полицию поступило сообщение о том, что некий мужчина стоит на краю 35-метрового моста над водой на опоре путепровода. На место выехал полицейский наряд.
Как только мужчина увидел правоохранителей, он начал спускаться с конструкции и повис на руках. Сотрудники успели схватить мужчину за руки. Один из полицейских ремнем обвязал кисти мужчины, чтобы тот не упал. После недолгих попыток, стражам порядка удалось вытащить мужчину.
Ростовчанина доставили в отдел полиции. Его жизни и здоровью уже ничто не угрожает. Причины инцидента еще предстоит выяснить.