В Ростове-на-Дону полицейские спасли прыгавшего с моста мужчину

Как только мужчина увидел правоохранителей, он начал спускаться с конструкции и повис на руках. Сотрудники успели схватить мужчину за руки. Один из полицейских ремнем обвязал кисти мужчины, чтобы тот не упал. После недолгих попыток, стражам порядка удалось вытащить мужчину.