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Posted 13 сентября 2022,, 10:11

Published 13 сентября 2022,, 10:11

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

В Ростове-на-Дону полицейские спасли прыгавшего с моста мужчину

13 сентября 2022, 10:11
Трое полицейских в Ростове-на-Дону спасли мужчину, который намеревался прыгнуть с Ворошиловского моста.

Как передает «КП — Ростов-на-Дону», в полицию поступило сообщение о том, что некий мужчина стоит на краю 35-метрового моста над водой на опоре путепровода. На место выехал полицейский наряд. 

Как только мужчина увидел правоохранителей, он начал спускаться с конструкции и повис на руках. Сотрудники успели схватить мужчину за руки. Один из полицейских ремнем обвязал кисти мужчины, чтобы тот не упал. После недолгих попыток, стражам порядка удалось вытащить мужчину.

Ростовчанина доставили в отдел полиции. Его жизни и здоровью уже ничто не угрожает. Причины инцидента еще предстоит выяснить.

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