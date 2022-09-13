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Posted 13 сентября 2022, 06:57

Published 13 сентября 2022, 06:57

Modified 24 декабря 2024, 18:18

Updated 24 декабря 2024, 18:18

Жители в Ростове-на-Дону сообщают о работе ПВО ночью 13 сентября

13 сентября 2022, 06:57
Жители Ростова-на-Дону и Аксая в соцсетях заявляют о якобы взрыве и вспышке в ночь на 13 сентября, пишет «Южный федеральный».

По данным издания, на опубликованных горожанами кадрах видны яркие вспышки, после чего появляется громкий звук. По мнению местных жителей, он будто был похож на хлопок.

«Некоторые ростовчане считают, что это может быть связано с работой ПВО. А в части города в это время не было света», — пишет издание.

В соцсетях знающие горожане заявили, что, скорее всего, это была вспышка от трансформатора. Они посчитали, что ничего опасного не произошло.

Официальной информации не появлялось, сейчас она уточняется.

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