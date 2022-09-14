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Posted 14 сентября 2022,, 17:43

Published 14 сентября 2022,, 17:43

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Офтальмолог рассказал о неочевидном симптоме диабета

14 сентября 2022, 17:43
Многим приходилось сталкиваться с субконъюнктивальными кровоизлияниями в глазах, происходящими снаружи белковой части. Они могут выглядеть весьма угрожающе, но на самом деле совсем не опасны для зрения.

Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала офтальмолог Татьяна Шилова. По ее словам, такое бывает, когда слизистая оболочка глаза рыхло соединена с глазным яблоком, и это нарушает циркуляцию крови. В итоге пациент приходит к офтальмологу с мыслью, что его зрению угрожает нечто страшное, но обычно это совсем не так. Впрочем, подобные явления могут быть одним из симптомов гипертонии, диабета или атеросклероза, отметила Шилова.

Чтобы убедиться, что это не ваш случай, она посоветовала обратиться к врачам и проверить состояние сосудов и глазного дна, исключив наличие кровоизлияния внутри глазного яблока, которое может быть чревато потерей зрения.

Особенно внимательно Шилова посоветовала следить за зрением тем, кто недавно перенес коронавирус. Эта инфекция, по ее словам, часто вызывает внутриглазные тромбозы у молодежи от 29-30 лет.

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