Офтальмолог рассказал о неочевидном симптоме диабета

Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала офтальмолог Татьяна Шилова. По ее словам, такое бывает, когда слизистая оболочка глаза рыхло соединена с глазным яблоком, и это нарушает циркуляцию крови. В итоге пациент приходит к офтальмологу с мыслью, что его зрению угрожает нечто страшное, но обычно это совсем не так. Впрочем, подобные явления могут быть одним из симптомов гипертонии, диабета или атеросклероза, отметила Шилова.